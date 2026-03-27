Crime News: रायपुर को सेफ मानकर खोला ठगी का सेंटर, अमरीका-चीन सहित कई देशों तक कनेक्शन

पहला चरण (डेटा प्राप्त कर कॉल करना)-कॉलिंग ग्रुप

-वाट्सऐप-टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से अमरीका के बैंकों में लोन के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों का डेटा आता था। इसके बाद कॉल सेंटर के कॉलिंग ग्रुप ग्राहकों को लोन के लिए कॉलिंग ऐप के माध्यम से कॉल करते थे। ऐप के स्क्रीन में जो बोलनी थी, वह अंग्रेजी में लिखी रहती थी। ग्राहक लोन के लिए तैयार होता था, फिर उन्हें ठगने का काम शुरू होता था।

दूसरा चरण (क्रेडिट स्कोर सुधारने का दावा करना)-डिपॉजिट ग्रुप

-लोन लेने के लिए सहमत होने वाले ग्राहकों से बैंक अकाउंट के डिटेल लेकर कंपनी के ग्रुप में कॉल सेंटर के कर्मचारी डाल देते थे। फिर डेटा चेक करके ग्राहक की डिटेल बताते थे। क्रेडिट स्कोर सुधारने का आश्वासन देकर कुछ देर बाद कॉल करने बोलते थे। ग्राहक के खातों का डिटेल कॉल सेंटर का सुपरवाइजर अहमदाबाद में बैठे मास्टरमाइंड के बनाए वॉट्सऐप ग्रुप में डालता था, ग्रुप में विदेशों से भी कुछ लोग जुड़े रहते थे।

तीसरा चरण (फर्जी चेक बैंकों में लगाना)- टेक्निकल ग्रुप