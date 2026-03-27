27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Crime News: रायपुर को सेफ मानकर खोला ठगी का सेंटर, अमरीका-चीन सहित कई देशों तक कनेक्शन

फर्जी कॉल सेंटर खोलकर अमरीकी नागरिकों से ऑनलाइन ठगी करने वालों का बड़ा इंटरनेशनल गिरोह है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में कई कॉल सेंटरों पर छापे पड़ चुके हैं। इस कारण गिरोह ने रायपुर को सेफ मानते हुए कॉल सेंटर शुरू किया था। साइबर ठगी करने वाला यह बड़ा गिरोह है। इसमें अमरीका, भारत और [&hellip;]

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Rabindra Rai

Mar 27, 2026

Crime News: रायपुर को सेफ मानकर खोला ठगी का सेंटर, अमरीका-चीन सहित कई देशों तक कनेक्शन

Crime News: रायपुर को सेफ मानकर खोला ठगी का सेंटर, अमरीका-चीन सहित कई देशों तक कनेक्शन

फर्जी कॉल सेंटर खोलकर अमरीकी नागरिकों से ऑनलाइन ठगी करने वालों का बड़ा इंटरनेशनल गिरोह है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में कई कॉल सेंटरों पर छापे पड़ चुके हैं। इस कारण गिरोह ने रायपुर को सेफ मानते हुए कॉल सेंटर शुरू किया था। साइबर ठगी करने वाला यह बड़ा गिरोह है। इसमें अमरीका, भारत और चीन का लिंक मिला है। उल्लेखनीय है कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर रायपुर कमिश्नरेट ने मंगलवार-बुधवार की रात गंज और राजेंद्र नगर इलाके में तीन फर्जी कॉल सेंटरों रॉकलेन बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पर छापे मारकर 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

लोन से लेकर डिजिटल अरेस्ट, बीमा पॉलिसी के नाम पर भी ठगी

आरोपी लोन के नाम पर अमरीकी नागरिकों को झांसा देकर ऑनलाइन ठग रहे थे। ठगी का पूरा खेल 6 लेयर में चलता था। हर लेयर में अलग-अलग लोग रहते हैं, जो एक-दूसरे को नहीं जानते हैं। कॉल सेंटर में पकड़े गए आरोपी पहले लेयर के हैं। उन्हें दूसरे लेयर में काम करने वालों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हैं। इनके पकड़े जाने के बाद अन्य लेयर में शामिल आरोपियों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए हैं।

वारदात का तरीका

तीनों कॉल सेंटरों का संचालन सुपरवाइजर रोहित यादव, गौरव यादव और सौरभ सिंह करते थे। इसमें 15 से 25 हजार वेतन और कमीशन देकर कर्मचारियों को रखा था। कर्मचारी यूएसए के बैंकों में लोन के लिए आवेदन लगाने वालों को बैंक लोन के लिए कॉल करते थे। इसके लिए क्रेडिट स्कोर सुधार के नाम पर उन्हें ठगते थे। इसे भारतीय करेंसी में बदलकर अहमदाबाद भेजा जाता था। ठगी की राशि में सुपरवाइजर का 2 फीसदी कमीशन रहता था।

अमरीकी सुविधा का उठाते हैं फायदा

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अमरीका में 200-300 डॉलर जैसी छोटी रकम की शिकायत या फर्जी चेक लगने पर रकम तत्काल खाताधारक के खाते में में आ जाती है। इसके 48 घंटे के बाद जांच करते हैं। अगर जांच धोखाधड़ी या किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है, तो उतने ही डॉलर खाताधारक के खाते से वापस ले लेते हैं। इसी सुविधा का आरोपियों ने फायदा उठाया। कॉल सेंटर खोलकर अमरीका के अलावा इस तरह की सुविधा वाले अन्य देशों के लोगों भी ठग रहे थे।

6 चरणों में करते थे काम

पहला चरण (डेटा प्राप्त कर कॉल करना)-कॉलिंग ग्रुप
-वाट्सऐप-टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से अमरीका के बैंकों में लोन के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों का डेटा आता था। इसके बाद कॉल सेंटर के कॉलिंग ग्रुप ग्राहकों को लोन के लिए कॉलिंग ऐप के माध्यम से कॉल करते थे। ऐप के स्क्रीन में जो बोलनी थी, वह अंग्रेजी में लिखी रहती थी। ग्राहक लोन के लिए तैयार होता था, फिर उन्हें ठगने का काम शुरू होता था।
दूसरा चरण (क्रेडिट स्कोर सुधारने का दावा करना)-डिपॉजिट ग्रुप
-लोन लेने के लिए सहमत होने वाले ग्राहकों से बैंक अकाउंट के डिटेल लेकर कंपनी के ग्रुप में कॉल सेंटर के कर्मचारी डाल देते थे। फिर डेटा चेक करके ग्राहक की डिटेल बताते थे। क्रेडिट स्कोर सुधारने का आश्वासन देकर कुछ देर बाद कॉल करने बोलते थे। ग्राहक के खातों का डिटेल कॉल सेंटर का सुपरवाइजर अहमदाबाद में बैठे मास्टरमाइंड के बनाए वॉट्सऐप ग्रुप में डालता था, ग्रुप में विदेशों से भी कुछ लोग जुड़े रहते थे।
तीसरा चरण (फर्जी चेक बैंकों में लगाना)- टेक्निकल ग्रुप

  • जैसे ही डिपॉजिट ग्रुप में ग्राहक के खाता की जानकारी आती थी, टेक्निकल ग्रुप का काम शुरू हो जाता था। यह ग्रुप ग्राहक के खाते की जानकारी लेकर एक क्लोन चेक तैयार करता था और उसके खाते में लगाता था। चेक के आधार पर बैंक उतनी राशि ग्राहक के खाते में ट्रांसफर कर देता था। यह ग्रुप चीन में बैठकर काम करता है। उन्हें ठगी गई रकम का 10 प्रतिशत कमीशन मिलता है।चौथा चरण (क्रेडिट स्कोर सुधारना) -कॉलिंग ग्रुप-ग्राहक के खाते में रकम आने के बाद कॉलिंग ग्रुप फिर एक्टिव होता था। उसे कॉल करके क्रेडिट स्कोर सुधारने की जानकारी देता है। फिर कंपनी द्वारा पैसा डालकर सिबील सुधारने का दावा करके उतनी राशि वापस करने के लिए कहते हैं। राशि को एप्पल, गूगल, क्राफिन, एमेजान व अन्य गिफ्ट वाउचर से मांगते थे।पांचवां चरण (गिफ्ट कार्ड लेना) -रिडम ग्रुप-क्रेडिट स्कोर या सिबिल सुधरने पर ग्राहक खुश होकर गिफ्ट कार्ड खरीदता है। फिर उसे कॉल सेंटर वाले को वाट्सऐप करता था। इस गिफ्ट कार्ड को कॉल सेंटर का सुपरवाइजर रिडम ग्रुप पर डाल देता है। यह ग्रुप ग्राहक से पूरी जानकारी जैसे कोड, पासवर्ड, कार्ड नंबर, ओटीपी आदि लेकर विभिन्न वेबसाइट से नकदी में बदल देते हैं। यह ग्रुप भारत के बड़े राज्यों और विदेशों में काम करता है।छठा चरण (मास्टरमाइंड तक पैसा पहुंचाना) -भुगतान-रिडम ग्रुप को विदेशी करेंसी में राशि मिलती है। वह पूरी राशि को हवाला से अहमदाबाद में बैठे मास्टरमाइंड तक पहुंचाता है। इसकी जानकारी केवल मालिक और रिडम ग्रुप तक रहती है। मास्टरमाइंड द्वारा ओके करने पर सुपरवाइजर द्वारा कॉल सेंटर में कॉल कट कर दिया जाता है।




खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Mar 2026 01:18 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Crime News: रायपुर को सेफ मानकर खोला ठगी का सेंटर, अमरीका-चीन सहित कई देशों तक कनेक्शन

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

प्रसंगवश: अव्यवस्था में खेलो इंडिया, ट्राइबल गेम्स में ‘ओयो’ ने किया ‘खेला’

Chhattisgarh
ओपिनियन

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स: दूसरे दिन छत्तीसगढ़ को तैराकी में मिला तीसरा पदक

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स: दूसरे दिन छत्तीसगढ़ को तैराकी में मिला तीसरा पदक
रायपुर

Ramnavami: भगवान राम के जन्मोत्सव की पूरे शहर में रहेगी धूम, उत्सव का माहौल

Ramnavami: भगवान राम के जन्मोत्सव की पूरे शहर में रहेगी धूम, उत्सव का माहौल
रायपुर

Faith: भक्ति में डूबा शहर, हवन-पूजन से गूंजे देवी मंदिर, सुबह से रात तक उमड़ी आस्था

Faith: भक्ति में डूबा शहर, हवन-पूजन से गूंजे देवी मंदिर, सुबह से रात तक उमड़ी आस्था
रायपुर

IPS Ratan lal Dangi: सीनियर IPS रतन लाल डांगी निलंबित, आपत्तिजनक फोटो वायरल होने पर कार्रवाई

IPS Ratan lal dangi Suspended
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.