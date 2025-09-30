देवी शक्ति के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़, जानें इन प्रमुख देवियों के मंदिरों का धार्मिक महत्व

Navratri 2025: मां चंद्रहासिनी का मंदिर जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर में स्थित है। चंद्रमा के आकार के कारण माता को चंद्रहासिनी और चंद्रसेनी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि देवी ने सरगुजा क्षेत्र को छोड़कर रायगढ़ और उदयपुर होते हुए चंद्रपुर के महानदी तट पर यात्रा की थी।