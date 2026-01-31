31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

MGNREGA Bachao Sangram: महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनरेगा बचाओ संग्राम रायपुर दक्षिण में

Raipur: ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में एक दिवसीय धरना, प्रदर्शन एवं चक्का जाम किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 31, 2026

MGNREGA Bachao Sangram

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी (Congress) द्वारा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक दिवसीय धरना (MGNREGA Bachao Sangram) दिया गया।

MGNREGA Bachao Sangram

भाजपा (BJP) सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी (Viksit Bharat-G Ram G) करने का कांग्रेस विरोध कर रही है।

MGNREGA Bachao Sangram

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने धान खरीदी (Paddy Procurement) की बदहाली, किसानों के साथ हो रहे अन्याय और मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत रायपुर (Raipur) दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में एक दिवसीय धरना, प्रदर्शन एवं चक्का जाम किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

रायपुर

Published on:

31 Jan 2026 03:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / MGNREGA Bachao Sangram: महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनरेगा बचाओ संग्राम रायपुर दक्षिण में

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच मंथन

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच मंथन
रायपुर

CG News: सुदूर वनांचलों को मिली कनेक्टिविटी की नई ताकत, मुख्यमंत्री साय ने किया कुरूसनार से बस में यात्रियों के साथ सफर

CG News: सुदूर वनांचलों को मिली कनेक्टिविटी की नई ताकत, मुख्यमंत्री साय ने किया कुरूसनार से बस में यात्रियों के साथ सफर
रायपुर

CG News: उदंती-सीतानदी में दिखा दुनिया का सबसे तेज़ उड़ने वाला पक्षी पेरेग्रीन फाल्कन, वन रक्षक ने कैमरे में किया कैद

CG News: उदंती-सीतानदी में दिखा दुनिया का सबसे तेज़ उड़ने वाला पक्षी पेरेग्रीन फाल्कन, वन रक्षक ने कैमरे में किया कैद
रायपुर

मुख्यमंत्री साय नारायणपुर में जवानों से मिले और हौसला बढ़ाया, जवानों के साथ किया रात्रि भोज

मुख्यमंत्री साय नारायणपुर में जवानों से मिले और हौसला बढ़ाया, जवानों के साथ किया रात्रि भोज
रायपुर

14 करोड़ की टैक्स चोरी करने वाले कारोबारी को किया गिरफ्तार, डीजीजीआई ने भेजा जेल

CG News:14 करोड़ की टैक्स चोरी करने वाले कारोबारी को किया गिरफ्तार, डीजीजीआई ने भेजा जेल
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.