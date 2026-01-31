MGNREGA Bachao Sangram: महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनरेगा बचाओ संग्राम रायपुर दक्षिण में

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी (Congress) द्वारा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक दिवसीय धरना (MGNREGA Bachao Sangram) दिया गया।
भाजपा (BJP) सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी (Viksit Bharat-G Ram G) करने का कांग्रेस विरोध कर रही है।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने धान खरीदी (Paddy Procurement) की बदहाली, किसानों के साथ हो रहे अन्याय और मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत रायपुर (Raipur) दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में एक दिवसीय धरना, प्रदर्शन एवं चक्का जाम किया।
