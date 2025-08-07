Ganesh Utsav 2025: रायपुर में गणेश उत्सव की तैयारी, प्रजा से मिलने को सज रहे राजा, देखें तस्वीरें

शहर की समितियां पंडालों में स्थापित करने के लिए माना कैंप की बनी मूर्तियों को प्राथमिकता देते हैं। यहीं से सबसे ज्यादा मूर्तियां शहर भर में स्थापित की जाती हैं। इसके अलावा अन्य शहरों और राज्यों में भी जाती हैं।