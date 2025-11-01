प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत: एयरपोर्ट पर मंत्रियों, सांसदों-विधायकों ने किया अभिनंदन, कार्यकर्ताओं ने फूलों से किया स्वागत, देखें

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया।
राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनका भव्य स्वागत किया गया।
रायपुर एयरपोर्ट पर विशेष विमान से उतरते हुए प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी।
रायपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के दौरान अपनी कार पर बैठे पीएम नरेंद्र मोदी।
एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पूरे मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आए।
स्कॉउट गाइड के बच्चे पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है।
प्रधानमंत्री मोदी का विमान रायपुर एयरपोर्ट पर उतरा, वहां मौजूद कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
मंत्री टंकराम वर्मा वर्मा ने पीएम मोदी का स्वागत किया।
एयरपोर्ट पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया।
