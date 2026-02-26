26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

रायपुर

Raipur: अर्जुन सिंह की तेंदूपत्ता नीति: मजदूर से मालिक

अर्जुन सिंह सद्भावना फाउंडेशन ने रायपुर में सेमिनार आयोजित किया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे....

रायपुर

Arjun Singh Sadbhavana Foundation

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित विमतारा भवन में 25 फरवरी को अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के मुख्य आतिथ्य में अर्जुन सिंह सद्भावना फाउंडेशन द्वारा अर्जुन सिंह की तेंदूपत्ता नीति: मज़दूर से मालिक विषय पर सेमिनार आयोजित हुआ

Arjun Singh Sadbhavana Foundation

इस अवसर पर अर्जुन सिंह सद्भावना फाउंडेशन की अध्यक्ष, अर्जुन सिंह की बेटी व वरिष्ठ नेत्री वीणा सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

Arjun Singh Sadbhavana Foundation

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया।

Arjun Singh Sadbhavana Foundation

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि अर्जुन सिंह की नीतियों के फलस्वरूप आदिवासियों को वनोपजों पर उनका अधिकार मिला और उनकी आर्थिक स्थिति पहले से सुदृढ़ हुई।

Arjun Singh Sadbhavana Foundation

छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि ​अर्जुन सिंह ने अविभाजित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो ऐतिहासिक 'तेंदूपत्ता खरीदी नीति' बनाई, उन्होंने हमारे आदिवासी भाई-बहनों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्त कर उन्हें सीधे लाभ पहुंचाया।

Arjun Singh Sadbhavana Foundation

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने भी सेमिनार को संबोधित किया।

Arjun Singh Sadbhavana Foundation

छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी किया सेमिनार को संबोधित।

Arjun Singh Sadbhavana Foundation

Arjun Singh Sadbhavana Foundation

Arjun Singh Sadbhavana Foundation

सेमिनार में बड़ी संख्या में कांग्रेसजन और गणमान्य लोग उपस्थित थे।

