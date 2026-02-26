Raipur: अर्जुन सिंह की तेंदूपत्ता नीति: मजदूर से मालिक

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित विमतारा भवन में 25 फरवरी को अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के मुख्य आतिथ्य में अर्जुन सिंह सद्भावना फाउंडेशन द्वारा अर्जुन सिंह की तेंदूपत्ता नीति: मज़दूर से मालिक विषय पर सेमिनार आयोजित हुआ