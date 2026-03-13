Raipur : बजट सत्र के बीच सीएम हाउस में देर रात हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session) के नौवें दिन 12 मार्च को देर रात भाजपा विधायक दल की अहम बैठक नवा रायपुर (Nava Raipur) स्थित सीएम हाउस में हुई। बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने की। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव उपस्थित थे।