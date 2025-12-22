Raipur: छत्तीसगढ़ी सिनेमा हमारी लोक संस्कृति और अस्मिता का जीवंत दस्तावेज

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 21 दिसंबर को छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम (Chhattisgarh Film Development Corporation) द्वारा छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ी फिल्मों का सफर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा (Cinema) की विकास यात्रा, उपलब्धियों और उज्ज्वल भविष्य पर विस्तार से अपने विचार साझा किए।
सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा हमारी लोक संस्कृति और अस्मिता का जीवंत दस्तावेज है। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन के नेतृत्व में छॉलीवुड (Chhollywood) ने काफी तरक्की की है। हम भविष्य में भी छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री (Chhattisgarhi Film Industry) को और बढ़ावा देंगे।
इस मौके पर छत्तीसगढ़ी फिल्मों के स्टार कलाकार अनुज शर्मा को सम्मानित किया गया।
छत्तीसगढ़ी फिल्मों के जाने-माने निर्माता-निर्देशक सतीश जैन का सम्मान किया गया।
मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले निर्माताओं और वरिष्ठ कलाकारों मोहन सुंदरानी, संतोष जैन, मनोज वर्मा और प्रेम चंद्राकर को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायकगण सुनील सोनी व पुरंदर मिश्रा, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष दीपक म्हस्के, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा, छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य सहित बड़ी संख्या में कलाकार, निर्माता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
