Raipur: सीएम विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ओपन फिटनेस रन का आमंत्रण

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से रायपुर (Raipur) में छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में 17 दिसंबर को भाजपा विधायक (BJP MLA) मोतीलाल साहू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बलौदाबाजार जिले के ग्राम खरतोरा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय ओपन फिटनेस रन (Chhattisgarh State Level Open Fitness Run) कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया तथा आयोजन की प्रतीकात्मक टी-शर्ट भेंट की।