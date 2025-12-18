18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

रायपुर

Raipur: सीएम विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ओपन फिटनेस रन का आमंत्रण

Chhattisgarh: बलौदाबाजार जिले के ग्राम खरतोरा में आयोजित होगा कार्यक्रम, सीएम साय बोले- फिटनेस, अनुशासन और देशभक्ति जैसे मूल्यों को एक मंच पर जोड़ने वाले ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Dec 18, 2025

ओपन फिटनेस रन

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से रायपुर (Raipur) में छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में 17 दिसंबर को भाजपा विधायक (BJP MLA) मोतीलाल साहू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बलौदाबाजार जिले के ग्राम खरतोरा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय ओपन फिटनेस रन (Chhattisgarh State Level Open Fitness Run) कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया तथा आयोजन की प्रतीकात्मक टी-शर्ट भेंट की।

ओपन फिटनेस रन

मुख्यमंत्री साय (CM Vishnu Deo Sai) ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में स्वास्थ्य (Health) के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का सशक्त माध्यम हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना (Indian Army), पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सम्मानित किया जाएगा।

ओपन फिटनेस रन

सीएम साय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा (National Security) में सतत रूप से समर्पित जवानों का सम्मान करना पूरे समाज के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। फिटनेस, अनुशासन और देशभक्ति (Patriotism) जैसे मूल्यों को एक मंच पर जोड़ने वाले ऐसे आयोजन स्वस्थ, सशक्त और जागरूक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

18 Dec 2025 03:06 am

Patrika Special News
