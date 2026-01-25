25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: 150 करोड़ की लागत से 100 एकड़ में विकसित होगी चित्रोत्पला फिल्म सिटी

छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने तूता में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का किया भूमिपूजन। उन्होंने कहा कि चित्रोत्पला फिल्म सिटी छत्तीसगढ़ की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को देगी नई गति।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 25, 2026

Film City

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 24 जनवरी को रायपुर (Raipur) के माना-तूता में चित्रोत्पला फिल्म सिटी तथा ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर का भूमिपूजन (Bhoomi Pujan) किया।

Film City

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधिवत पूजा-अर्चना के साथ चित्रोत्पला फिल्म सिटी तथा ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की आधारशिला रखी।

Film City

बता दें कि 150 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 100 एकड़ में चित्रोत्पला फिल्म सिटी (Chitrotpala Film City) विकसित होगी।

Film City

सीएम साय ने कहा कि चित्रोत्पला फिल्म सिटी छत्तीसगढ़ की रचनात्मक अर्थव्यवस्था (Economy) को नई गति देगी।

Film City

इस अवसर पर संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, वन मंत्री केदार कश्यप, भाजपा सांसद (BJP MP) बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अनुज शर्मा, विधायक इंद्र कुमार साहू, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम (Chhattisgarh Film Development Corporation) की अध्यक्ष मोना सेन, छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड (Tourism Board) के अध्यक्ष नीलू शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल तथा पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में गणमान्यजन उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

Naya raipur

रायपुर

Published on:

25 Jan 2026 03:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Raipur: 150 करोड़ की लागत से 100 एकड़ में विकसित होगी चित्रोत्पला फिल्म सिटी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

रायपुर साहित्य उत्सव में ‘नई पीढ़ी की फिल्मी दुनिया’ पर परिचर्चा, सिनेमा और साहित्य के संबंधों पर हुआ विमर्श

रायपुर साहित्य उत्सव में ‘नई पीढ़ी की फिल्मी दुनिया’ पर परिचर्चा, सिनेमा और साहित्य के संबंधों पर हुआ विमर्श
रायपुर

छत्तीसगढ़ तेजी से बढ़़ रहा हैं समृद्धि की ओर, जशपुर जिले को 51.73 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात

छत्तीसगढ़ तेजी से बढ़़ रहा हैं समृद्धि कीओर, जशपुर जिले को 51.73 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात
रायपुर

CG News: डॉक्टर बताकर बन गया ब्वायफ्रेंड, शादी का झांसा देकर 4 लाख की वसूली

CG Fraud: डॉक्टर बताकर बन गया ब्वायफ्रेंड, शादी का झांसा देकर 4 लाख की वसूली
रायपुर

CG News: हवाई यात्रियों को झटका, रायपुर–दिल्ली रूट पर एयर इंडिया की उड़ानें रद्द

CG News: हवाई यात्रियों को झटका, रायपुर–दिल्ली रूट पर एयर इंडिया की उड़ानें रद्द
रायपुर

CG Crime: छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता के खिलाफ केस दर्ज, दूसरी शादी करके मारपीट करने का वीडियो हुआ था वायरल

CG Crime: छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता के खिलाफ केस दर्ज, दूसरी शादी करके मारपीट करने का वीडियो हुआ था वायरल
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.