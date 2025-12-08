8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: सीएम साय ने कहा- शिक्षा ही सामाजिक विकास का मूलमंत्र

रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्व रविदास समाज की Oath Taking Ceremony में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Dec 08, 2025

Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में 7 दिसंबर को आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्व रविदास समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।

Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ सर्व रविदास समाज के पदाधिकारियों ने सीएम विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) का स्वागत किया।

Chhattisgarh

सीएम साय ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ (Oath) दिलाई और उन्हें शुभकामनाएं दीं।

Chhattisgarh

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सामाजिक विकास का वास्तविक आधार शिक्षा (Education) है। चाहे जीवन जीने की कला हो, व्यापार हो, कृषि हो या कोई अन्य क्षेत्र सफलता का पहला कदम शिक्षा ही है। साथ ही कहा कि हमारी नई उद्योग नीति रोजगार (Employment) और युवाओं के लिए अवसरों पर केंद्रित है।

Chhattisgarh

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष ध्रुव कुमार मिर्धा, सर्व रविदास समाज छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh State Sarva Ravidas Samaj) के प्रदेश अध्यक्ष विजय मेहरा, रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कांवरे, दिलीप वासनीकर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

रायपुर

Updated on:

08 Dec 2025 02:50 am

Published on:

08 Dec 2025 02:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Raipur: सीएम साय ने कहा- शिक्षा ही सामाजिक विकास का मूलमंत्र

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाअभियान तेजी के साथ जारी, अब तक 22.25 लाख मीट्रिक टन धान की हो चुकी है खरीदी

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाअभियान तेजी के साथ जारी, अब तक 22.25 लाख मीट्रिक टन धान की हो चुकी है खरीदी
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में संचालित हो रहे 15 मेडिकल कॉलेज, युवाओं को मिल रहा रोजगार के अवसर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

Mann Ki Baat
रायपुर

CG Dhan Kharidi: प्रशासन का बड़ा एक्शन.. अवैध परिवहन और बेचते हुए 1.52 लाख क्विंटल धान जब्त

CG Dhan Kharidi
रायपुर

ब्लेड से खुद का गला काटकर किसान ने की सुसाइड की कोशिश… भड़के कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

CG Dhan kharidi
रायपुर

CG News: CM साय ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, कहा- वास्तविक विकास का आधार शिक्षा है…

CG News: CM साय ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, कहा- वास्तविक विकास का आधार शिक्षा है...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.