Raipur: सीएम साय ने कहा- शिक्षा ही सामाजिक विकास का मूलमंत्र

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में 7 दिसंबर को आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्व रविदास समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।
छत्तीसगढ़ सर्व रविदास समाज के पदाधिकारियों ने सीएम विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) का स्वागत किया।
सीएम साय ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ (Oath) दिलाई और उन्हें शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सामाजिक विकास का वास्तविक आधार शिक्षा (Education) है। चाहे जीवन जीने की कला हो, व्यापार हो, कृषि हो या कोई अन्य क्षेत्र सफलता का पहला कदम शिक्षा ही है। साथ ही कहा कि हमारी नई उद्योग नीति रोजगार (Employment) और युवाओं के लिए अवसरों पर केंद्रित है।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष ध्रुव कुमार मिर्धा, सर्व रविदास समाज छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh State Sarva Ravidas Samaj) के प्रदेश अध्यक्ष विजय मेहरा, रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कांवरे, दिलीप वासनीकर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
