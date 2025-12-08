Raipur: सीएम साय ने कहा- शिक्षा ही सामाजिक विकास का मूलमंत्र

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सामाजिक विकास का वास्तविक आधार शिक्षा (Education) है। चाहे जीवन जीने की कला हो, व्यापार हो, कृषि हो या कोई अन्य क्षेत्र सफलता का पहला कदम शिक्षा ही है। साथ ही कहा कि हमारी नई उद्योग नीति रोजगार (Employment) और युवाओं के लिए अवसरों पर केंद्रित है।