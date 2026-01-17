Raipur: राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव में कुमार विश्वास ने जमाया रंग

छत्तीसगढ़ में रायपुर (Raipur) के आरंग में आयोजित दो दिवसीय राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव 2026 का 16 जनवरी को समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए।
राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव (Raja Mordhwaj Arang Mahotsav) में डिप्टी सीएम अरुण साव, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, रायपुर से बीजेपी (BJP) सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी शिरकत की।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव के लिए दिए जाने वाले शासकीय अनुदान को 5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने की घोषणा की।
सीएम विष्णु देव साय ने सैंड आर्टिस्ट (Sand Artist) हेमचंद साहू को रेत से भगवान श्रीकृष्ण, भगवान श्रीराम एवं भगवान बागेश्वरनाथ की दिव्य आकृतियाँ उकेरने के लिए सम्मानित किया।
आरंग महोत्सव के आखिरी दिन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें डॉ. कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) सहित देशभर से पधारे कवियों ने उपस्थित लोगों को कविताओं से मुग्ध कर दिया।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़