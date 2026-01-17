17 जनवरी 2026,

शनिवार

रायपुर

Raipur: राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव में कुमार विश्वास ने जमाया रंग

Chhattisgarh: सीएम विष्णुदेव साय महोत्सव के समापन समारोह में हुए शामिल। सीएम साय ने राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव के लिए दिए जाने वाले शासकीय अनुदान को 5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने की घोषणा की।

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 17, 2026

Raja Mordhwaj Arang Festival

छत्तीसगढ़ में रायपुर (Raipur) के आरंग में आयोजित दो दिवसीय राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव 2026 का 16 जनवरी को समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए।

Raja Mordhwaj Arang Festival

राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव (Raja Mordhwaj Arang Mahotsav) में डिप्टी सीएम अरुण साव, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, रायपुर से बीजेपी (BJP) सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी शिरकत की।

Raja Mordhwaj Arang Festival

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव के लिए दिए जाने वाले शासकीय अनुदान को 5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने की घोषणा की।

Raja Mordhwaj Arang Festival

सीएम विष्णु देव साय ने सैंड आर्टिस्ट (Sand Artist) हेमचंद साहू को रेत से भगवान श्रीकृष्ण, भगवान श्रीराम एवं भगवान बागेश्वरनाथ की दिव्य आकृतियाँ उकेरने के लिए सम्मानित किया।

Raja Mordhwaj Arang Festival

आरंग महोत्सव के आखिरी दिन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें डॉ. कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) सहित देशभर से पधारे कवियों ने उपस्थित लोगों को कविताओं से मुग्ध कर दिया।

Published on:

17 Jan 2026 03:13 am

