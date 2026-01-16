Raipur: राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव 2026 का रंगारंग शुभारंभ

छत्तीसगढ़ में रायपुर (Raipur) के आरंग में 15 जनवरी को राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव 2026 का शुभारंभ हुआ। कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब की उपस्थिति में बाबा बागेश्वरनाथ, वेदमाता गायत्री एवं गुरु घासीदास बाबा की पूजा-अर्चना के साथ शुभारंभ हुआ।