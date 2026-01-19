Raipur: छत्तीसगढ़ का विकास और दानशीलता अग्रवाल समाज की पहचान

इस वार्षिक अधिवेशन में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के लगभग 22 जिलों की इकाइयों के 5000 सदस्य शामिल हुए। छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल ने संबोधित करते हुए बताया कि करीब 400 साल पहले मुगल बादशाह (Mughal Emperor) शाहजहां के आतंक से त्रस्त होकर अग्रवालों के पूर्वज छत्तीसगढ़ पहुंचे और यहां की संस्कृति और त्योहार को अपनाकर छत्तीसगढ़िया (Chhattisgarhiya) हो गए।