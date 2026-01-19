Raipur: छत्तीसगढ़ का विकास और दानशीलता अग्रवाल समाज की पहचान

छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज की केंद्रीय समिति ने 18 जनवरी को रायपुर (Raipur) के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में अपना 50वां वार्षिक अधिवेशन स्वर्ण समागम (Swarn Samagam) के रूप में मनाया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज के पत्रिका मंगल माधुरी और वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया गया।
छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज (Chhattisgarhi Agrawal Samaj) के अनुराग अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा (Home Minister Vijay Sharma) को समाज की ओर से गदा भेंट कर स्वागत किया।
कांग्रेस (Congress) के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी समारोह में शामिल हुए। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक जनों को "अग्र श्री सम्मान" से सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने कहा कि राज्य के लिए आंदोलन करने वाले दाऊ आनंद कुमार से उनका गहरा रिश्ता रहा है।
स्वर्ण समागम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास और दानशीलता (Development and Philanthropy) अग्रवाल समाज की पहचान है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज खुद के साथ ही दूसरे समाजों के लिए भी जीता है।
इस वार्षिक अधिवेशन में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के लगभग 22 जिलों की इकाइयों के 5000 सदस्य शामिल हुए। छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल ने संबोधित करते हुए बताया कि करीब 400 साल पहले मुगल बादशाह (Mughal Emperor) शाहजहां के आतंक से त्रस्त होकर अग्रवालों के पूर्वज छत्तीसगढ़ पहुंचे और यहां की संस्कृति और त्योहार को अपनाकर छत्तीसगढ़िया (Chhattisgarhiya) हो गए।
