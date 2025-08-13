Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Hal Chhath 2025 रायपुर में कल कमर छठ पूजा, सजा बाजार देखें तस्वीरें

Hal Chhath 2025 कमर छठ का त्योहार हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और 2025 में ये तिथि 14 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 13, 2025

Hal Chhath 2025 रायपुर में कल कमर छठ पूजा, सजा बाजार देखें तस्वीरें

हल छठ यानी कमर छठ का त्योहार हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और 2025 में ये तिथि 14 अगस्त को पड़ रही है।

Hal Chhath 2025 रायपुर में कल कमर छठ पूजा, सजा बाजार देखें तस्वीरें

ऐसी भी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से धन-धान्य की भी प्राप्ति होती है। बता दें हल छठ को ललही छठ, हरछठ पूजा, बलराम जयन्ती, रांधण छठ, कमर छठ, चंदन छठ, पीन्नी छठ इत्यादि कई ना

Hal Chhath 2025 रायपुर में कल कमर छठ पूजा, सजा बाजार देखें तस्वीरें

इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और ईश्वर से उनके सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं।

Hal Chhath 2025 रायपुर में कल कमर छठ पूजा, सजा बाजार देखें तस्वीरें

रायपुर में कल महिलाएं कमर छठ पूजा के व्रक्त रखेगी। इसके लिए बाजार सज चूका है। कुछ महिलाएं खरीददारी करती नजर आ रही है।

Hal Chhath 2025 रायपुर में कल कमर छठ पूजा, सजा बाजार देखें तस्वीरें

यह पर्व मातृत्व, कृषि संस्कृति और संतान की लंबी उम्र के लिए समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर ईश्वर से अपने बच्चों के सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं।

Updated on:

13 Aug 2025 03:36 pm

Published on:

13 Aug 2025 03:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Hal Chhath 2025 रायपुर में कल कमर छठ पूजा, सजा बाजार देखें तस्वीरें

