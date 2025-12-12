Raipur: एसआईआर के राष्ट्रीय प्रभारी तरुण चुघ रायपुर पहुंचे

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं एसआईआर (SIR) के राष्ट्रीय प्रभारी तरुण चुघ 11 दिसंबर को रायपुर (Raipur) पहुंचे।
रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर तरुण चुघ (BJP General Secretary Tarun Chugh) का छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष किरण देव एवं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आत्मीय स्वागत किया।
बीजेपी (BJP) के प्रदेश मंत्री अमित साहू ने भी स्वागत किया।
रायपुर एयरपोर्ट (Vivekananda Airport Raipur ) पर इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, संभाग प्रभारी रामू रोहरा, जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर, युवा मोर्चा कार्यसमिति सदस्य आकाश विग मौजूद थे।
