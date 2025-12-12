12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

रायपुर

Raipur: एसआईआर के राष्ट्रीय प्रभारी तरुण चुघ रायपुर पहुंचे

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट किरण देव सहित पार्टी नेताओं ने Raipur विवेकानंद एयरपोर्ट पर स्वागत किया...

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Dec 12, 2025

BJP

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं एसआईआर (SIR) के राष्ट्रीय प्रभारी तरुण चुघ 11 दिसंबर को रायपुर (Raipur) पहुंचे।

BJP

रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर तरुण चुघ (BJP General Secretary Tarun Chugh) का छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष किरण देव एवं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आत्मीय स्वागत किया।

BJP

बीजेपी (BJP) के प्रदेश मंत्री अमित साहू ने भी स्वागत किया।

BJP

रायपुर एयरपोर्ट (Vivekananda Airport Raipur ) पर इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, संभाग प्रभारी रामू रोहरा, जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर, युवा मोर्चा कार्यसमिति सदस्य आकाश विग मौजूद थे।

