Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Suryakiran Aerobatic Show: छत्तीसगढ़ देखेगा भारतीय वायुसेना की शौर्यगाथा, इस दिन होगा ‘सूर्यकिरण एरोबैटिक शो’

Suryakiran Aerobatic Show: छत्तीसगढ़ की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजधानी नवा रायपुर का आसमान 5 नवम्बर को एक ऐतिहासिक दृश्य का साक्षी बनेगा।

3 min read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 24, 2025

सूर्यकिरण एरोबैटिक शो (फोटो सोर्स- DPR)

Suryakiran Aerobatic Show: छत्तीसगढ़ की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजधानी नवा रायपुर का आसमान 5 नवम्बर को एक ऐतिहासिक दृश्य का साक्षी बनेगा। भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम (Suryakiran Aerobatic Team – SKAT) अपने रोमांचकारी करतबों से छत्तीसगढ़ और देशवासियों को गर्व, उत्साह और देशभक्ति की भावना से भर देगी। यह शो रजत जयंती समारोह का सबसे विशेष आकर्षण होगा।

सूर्यकिरण एरोबैटिक शो (फोटो सोर्स- DPR)

Suryakiran Aerobatic Show: राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित यह एरोबैटिक शो छत्तीसगढ़ की प्रगति, उपलब्धियों और आत्मविश्वास का प्रतीक बनेगा। नवा रायपुर के आसमान में जब सूर्यकिरण टीम उड़ान भरेगी, तब ‘बॉम्ब बर्स्ट’, ‘हार्ट-इन-द-स्काई’ और ‘एरोहेड’ जैसी प्रसिद्ध फॉर्मेशन्स पूरे दर्शक समुदाय को रोमांच और गर्व से भर देंगी।

सूर्यकिरण एरोबैटिक शो (फोटो सोर्स- DPR)

Suryakiran Aerobatic Show: सूर्यकिरण टीम का यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। यह दिखाएगा कि अनुशासन, तकनीक और टीमवर्क से कैसे असंभव को संभव बनाया जा सकता है। राज्य शासन और भारतीय वायुसेना के संयुक्त प्रयास से आयोजन की तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं।

सूर्यकिरण एरोबैटिक शो (फोटो सोर्स- DPR)

Suryakiran Aerobatic Show: रायपुर और आसपास के जिलों से हजारों नागरिक, विद्यार्थी और परिवार इस एरोबैटिक शो को देखने नवा रायपुर पहुँचेंगे। यह छत्तीसगढ़ की जनसहभागिता और राष्ट्रीय गर्व का जीवंत उदाहरण बनेगा। ‘सूर्यकिरण एरोबैटिक शो’ केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह भारतीय वायुसेना के शौर्य, सटीकता और समर्पण का प्रतीक है।

सूर्यकिरण एरोबैटिक शो (फोटो सोर्स- DPR)

Suryakiran Aerobatic Show: 5 नवम्बर को नवा रायपुर का आसमान गर्व, रोमांच और देशभक्ति के रंगों से भर उठेगा। सूर्यकिरण टीम का यह ऐतिहासिक शो छत्तीसगढ़ की रजत जयंती को यादगार बना देगा और हर दर्शक के मन में भारत के वीर वायुसैनिकों के प्रति सम्मान और गर्व की भावना जगाएगा।

सूर्यकिरण एरोबैटिक शो (फोटो सोर्स- DPR)

Suryakiran Aerobatic Show: अब तक सूर्यकिरण टीम ने भारत और विदेशों में 700 से अधिक प्रदर्शन किए हैं। श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, ब्रिटेन और थाईलैंड जैसे देशों में इस टीम ने भारत का गौरव बढ़ाया है। टीम ने सिंगापुर एयर शो, दुबई एयर शो और रॉयल थाई एयर फोर्स की 88वीं वर्षगांठ पर भी शानदार प्रस्तुतियाँ दीं। इन प्रदर्शनों ने भारत की तकनीकी क्षमता और रक्षा सहयोग की भावना को दुनिया के सामने रखा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Oct 2025 03:04 pm

Published on:

24 Oct 2025 02:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Suryakiran Aerobatic Show: छत्तीसगढ़ देखेगा भारतीय वायुसेना की शौर्यगाथा, इस दिन होगा ‘सूर्यकिरण एरोबैटिक शो’

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG News: स्पेशल एजुकेटर भर्ती में 69% आवेदन अमान्य, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी की सूची

CG News: स्पेशल एजुकेटर भर्ती में 69% आवेदन अमान्य, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी की सूची(photo-patrika)
रायपुर

CG News: रायपुर के स्कूलों में भी अब विद्या ऐप से दर्ज करनी होगी उपस्थिति, प्रदेश के पांच जिलों में लागू है यह व्यवस्था

CG News: रायपुर के स्कूलों में भी अब विद्या ऐप से दर्ज करनी होगी उपस्थिति, प्रदेश के पांच जिलों में लागू है यह व्यवस्था
रायपुर

Raipur News: डायल 112 में फिर खेल, इमरजेंसी मदद का रिस्पांस टाइम बिगड़ा, समय पर नहीं पहुंच पाती ईआरवी

Raipur News: डायल 112 में फिर खेल, इमरजेंसी मदद का रिस्पांस टाइम बिगड़ा, समय पर नहीं पहुंच पाती ईआरवी
रायपुर

CG News: भारतीय हॉकी का शताब्दी वर्ष, देेशभर में खेले जाएंगे 1000 से अधिक मैच, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में होगा दर्ज

CG News: भारतीय हॉकी का शताब्दी वर्ष, देेशभर में खेले जाएंगे 1000 से अधिक मैच, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में होगा दर्ज
रायपुर

CG News: सचेत’ दामिनी और मेघदूत ऐप बनेंगे सुरक्षा कवच, प्राकृतिक आपदाओं से पहले मिलेगी चेतावनी

CG News: सचेत’ दामिनी और मेघदूत ऐप बनेंगे सुरक्षा कवच, प्राकृतिक आपदाओं से पहले मिलेगी चेतावनी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.