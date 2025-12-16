Raipur: रायपुर साहित्य उत्सव के संबंध में कलेक्टर ने ली बैठक

रायपुर साहित्य उत्सव (Raipur Literature Festival) आदि से अनादि तक का आयोजन 23 से 25 जनवरी 2026 तक छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में किया जा रहा है। इसके मद्देनजर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने निजी स्कूलों के प्राचार्यों एवं साहित्यकारों की बैठक ली।
रायपुर कलेक्टर ने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों और युवाओं में साहित्य (Literature) के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ उनकी रचनात्मक क्षमता को निखारते हैं।
रायपुर कलेक्टर ने विद्यालय (School) स्तर पर नियमित साहित्यिक गतिविधियों के आयोजन पर जोर देते हुए सभी से सहयोग करने का आग्रह किया।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़