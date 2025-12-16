Raipur: रायपुर साहित्य उत्सव के संबंध में कलेक्टर ने ली बैठक

रायपुर साहित्य उत्सव (Raipur Literature Festival) आदि से अनादि तक का आयोजन 23 से 25 जनवरी 2026 तक छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में किया जा रहा है। इसके मद्देनजर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने निजी स्कूलों के प्राचार्यों एवं साहित्यकारों की बैठक ली।