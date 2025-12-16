16 दिसंबर 2025,

रायपुर

Raipur: रायपुर साहित्य उत्सव के संबंध में कलेक्टर ने ली बैठक

Raipur: आदि से अनादि तक का आयोजन 23 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक नवा रायपुर में किया जा रहा है।

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Dec 16, 2025

Aadi Se Anadi Tak

रायपुर साहित्य उत्सव (Raipur Literature Festival) आदि से अनादि तक का आयोजन 23 से 25 जनवरी 2026 तक छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में किया जा रहा है। इसके मद्देनजर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने निजी स्कूलों के प्राचार्यों एवं साहित्यकारों की बैठक ली।

Aadi Se Anadi Tak

रायपुर कलेक्टर ने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों और युवाओं में साहित्य (Literature) के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ उनकी रचनात्मक क्षमता को निखारते हैं।

Aadi Se Anadi Tak

रायपुर कलेक्टर ने विद्यालय (School) स्तर पर नियमित साहित्यिक गतिविधियों के आयोजन पर जोर देते हुए सभी से सहयोग करने का आग्रह किया।

Published on:

16 Dec 2025 03:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Raipur: रायपुर साहित्य उत्सव के संबंध में कलेक्टर ने ली बैठक

