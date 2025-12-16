Schools Closed: बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ में कई स्कूल होंगे बंद! डीईओ ने DPI को लिखा पत्र… जानें वजह

कई स्कूल होंगे बंद (Photo- Patrika)
Schools Closed: राजधानी में संचालित अनुदान प्राप्त स्कूलों का जल्द ही निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे स्कूल जहां छात्र-छात्राओं की संख्या कम है उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अभी रायपुर में 4-5 स्कूल हैं जहां छात्र-छात्राओं की संख्या काफी कम हो गई है। जिसके बाद डीईओ ऑफिस ने लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र भी लिखा है। अधिकारियों के अनुसार, स्कूल जहां पहले 1000 से ज्यादा बच्चे होते थे अभी वहां यह संख्या 50 तक सिमट गई है। ऐसे में उनके लिए डीपीआई को पत्र लिखा गया है। शासन का आदेश आने के बाद निरीक्षण किया जाएगा उसके बाद कार्यवाही की जाएगी।
रायपुर में 37 अनुदान प्राप्त स्कूल थे। अभी 35 स्कूल संचालित हैं। इससे पहले भी दो स्कूल बंद हो चुके हैं। अभी रायपुर में संचालित कालीबाड़ी स्कूल, गुजराती स्कूल, महावीर स्कूल, राष्ट्रीय स्कूल, खालसा स्कूल ऐसे अनुदान प्राप्त स्कूल हैं जहां छात्र-छात्राओं की संख्या बेहतर है।
जानकारी के अनुसार, रायपुर के दो स्कूलों को इस साल बंद किया गया है। इसमें बैजनाथ पारा स्थित स्कूल और सकरी प्राथमिक शाला बंद हुए हैं। यहां बच्चों की संख्या काफी कम हो गई थी जिसके कारण विभाग की ओर से स्कूलों को बंद किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, बच्चों की संख्या कम होने के बाद वहां के बच्चों को आस-पास के स्कूल में प्रवेश दिलाया जाता है उसके बाद कार्यवाही की जाती है। नियम के अनुसार, प्राथमिक में कम से कम 50, मिडिल में 150 और हाई स्कूल में 250 छात्र-छात्राएं होने चाहिए। अनुदान प्राप्त स्कूलों में सरकार मानदेय के अनुसार ही शिक्षकों को सैलरी दी जाती है।
शहर के सालेम स्कूल और सेंट पॉल स्कूल को सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। दोनों स्कूल आजू-बाजू में ही हैं और एक ही समिति द्वारा संचालित किए जाते हैं। थोड़ी दूरी पर प्रो. जेएन पांडेय स्कूल संचालित हैं, जहां बच्चों की संख्या काफी है। वहीं, सेंट पॉल और सालेम में बच्चों की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है। सालेम गल्र्स स्कूल और सेंट पॉल बॉयज स्कूल हैं। जानकारों के अनुसार, विभाग की ओर से या तो इन्हें बंद कर यहां के बच्चों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया जा सकता है या दोनों स्कूलों को मर्ज भी किया जा सकता है।
