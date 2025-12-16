Schools Closed: बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ में कई स्कूल होंगे बंद! डीईओ ने DPI को लिखा पत्र… जानें वजह

जानकारी के अनुसार, रायपुर के दो स्कूलों को इस साल बंद किया गया है। इसमें बैजनाथ पारा स्थित स्कूल और सकरी प्राथमिक शाला बंद हुए हैं। यहां बच्चों की संख्या काफी कम हो गई थी जिसके कारण विभाग की ओर से स्कूलों को बंद किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, बच्चों की संख्या कम होने के बाद वहां के बच्चों को आस-पास के स्कूल में प्रवेश दिलाया जाता है उसके बाद कार्यवाही की जाती है। नियम के अनुसार, प्राथमिक में कम से कम 50, मिडिल में 150 और हाई स्कूल में 250 छात्र-छात्राएं होने चाहिए। अनुदान प्राप्त स्कूलों में सरकार मानदेय के अनुसार ही शिक्षकों को सैलरी दी जाती है।