रायपुर

एयर शो में स्टंट देख प​ब्लिक की थमी सांसे, SEE PICS

एयर शो के दौरान प्लेन आसमान में गुजरते हुए

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Trilochan Das Manikpuri

Nov 05, 2025

The public was left breathless after watching the stunts at the air show.

रायपुर। नवा रायपुर के सेंध जलाशय परिसर पर छत्तीसगढ़ रजत जयंती समारोह के अवसर पर एयर शो का आयोजन बुधवार को किया गया। सुबह से ही लोगों की भीड़ जलाशय परिसर पर पहुचने लगे थे।

The public was left breathless after watching the stunts at the air show.

लाखों की संख्या में लोगों ने एयर शो का आनंद लिया। रायपुर के अलावा प्रदेश के अनेक जगहों के नागरिक यह शो देखने आया था।

The public was left breathless after watching the stunts at the air show.

शो के शुुरुआत में आकाश गंगा की डाईविंग टीम ने पैराशुट के साथ छलांग लगा। कुछ समय पश्चात हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल डीस्प्ले का प्रदर्शन किया गया। जिसमें सेना के जवान हैलीकॉप्टर में लटके नजर आये और युद्ध अभ्यास की झंलकी भी थोड़ी सी दिखाई दी।

The public was left breathless after watching the stunts at the air show.

कुछ देर पश्चात आसमान में सूर्य किरण शो से आसमान गड़गड़ाने लगा था। प्रदर्शन के दौरान कई अद्भुत कार्य देखे गए।

The public was left breathless after watching the stunts at the air show.

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अंतिम दिन यह एयर शो का आयोजन किया गया।

The public was left breathless after watching the stunts at the air show.

एयर शो में पहुंचने के लिए लोगों को काफी मश्क्कत का सामना करना पड़ा । रास्ते पर लंबा जाम आते जाते वक्त लग गया था।

The public was left breathless after watching the stunts at the air show.

एयर शो में स्टंट देख प​ब्लिक की थमी सांसे

The public was left breathless after watching the stunts at the air show.

एयर शो में स्टंट देख प​ब्लिक की थमी सांसे

Published on:

05 Nov 2025 07:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / एयर शो में स्टंट देख प​ब्लिक की थमी सांसे, SEE PICS

