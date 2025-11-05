रायपुर। नवा रायपुर के सेंध जलाशय परिसर पर छत्तीसगढ़ रजत जयंती समारोह के अवसर पर एयर शो का आयोजन बुधवार को किया गया। सुबह से ही लोगों की भीड़ जलाशय परिसर पर पहुचने लगे थे।
लाखों की संख्या में लोगों ने एयर शो का आनंद लिया। रायपुर के अलावा प्रदेश के अनेक जगहों के नागरिक यह शो देखने आया था।
शो के शुुरुआत में आकाश गंगा की डाईविंग टीम ने पैराशुट के साथ छलांग लगा। कुछ समय पश्चात हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल डीस्प्ले का प्रदर्शन किया गया। जिसमें सेना के जवान हैलीकॉप्टर में लटके नजर आये और युद्ध अभ्यास की झंलकी भी थोड़ी सी दिखाई दी।
कुछ देर पश्चात आसमान में सूर्य किरण शो से आसमान गड़गड़ाने लगा था। प्रदर्शन के दौरान कई अद्भुत कार्य देखे गए।
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अंतिम दिन यह एयर शो का आयोजन किया गया।
एयर शो में पहुंचने के लिए लोगों को काफी मश्क्कत का सामना करना पड़ा । रास्ते पर लंबा जाम आते जाते वक्त लग गया था।
एयर शो में स्टंट देख पब्लिक की थमी सांसे
