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गर्मी से राहत के लिए हो रहे जतन….देखिए तस्वीरें

मौसम में गर्मी की आहट सुनाई देने लगी है। तेज धूप से बचने के लिए महिलाएं और बच्चे तन को ढकने का प्रयास करते नजर आए। वहीं, दूसरी ओर ठंडे पेय की मांग भी बढ गई है।

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जयपुर

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VIKAS MATHUR

Apr 16, 2026

अलवर में दोपहर में तेज़ धूप से बचाव के लिए सिर ढक कर जाते हुए। फोटोः अंशुम आहूजा

अजमेर में एक स्कूल की छुट्टी के बाद अपनी सहेली को अपनी बोतल से ठंडा पानी पिलाती नन्ही बालिका। फोटो— जय माखीजा

भोपाल में सडक किनारे लगे नींबू पानी और ठंडाई के ठेले राहत देते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो : सुभाष ठाकुर

बाड़मेर में मासूमों को लू से बचाने के लिए कपड़ों से ढका जा रहा है। फोटो-ओम माली

जोधपुर में दिन के समय तेज गर्मी पड़ने के कारण गले के कंठ सूख रहे हैं। गर्मी में अपना गला तर करते बच्चे । फोटो गौतम उड़ेलिया

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Published on:

16 Apr 2026 07:58 pm

Hindi News / Special / Photos / गर्मी से राहत के लिए हो रहे जतन….देखिए तस्वीरें

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