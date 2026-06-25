Patrika Event: 28 जून को फिर होगी सेहत और सुकून की सुबह, ‘जयपुर 6am’ में जुटेंगे जयपुराइट्स

Patrika Event Jaipur 6AM Experience Your City: गुलाबी नगरी जयपुर में रविवार की सुबह एक बार फिर सेहत, ऊर्जा और उत्साह से भरपूर होने जा रही है। राजस्थान पत्रिका की ओर से आयोजित कार्यक्रम ‘जयपुर 6 एएम : एक्सपीरियंस योर सिटी’ की आगामी कड़ी में 28 जून रविवार को सुबह 6 से 8 बजे तक जयपुराइट्स के लिए विशेष आयोजन किया जाएगा। इस बार शहर के दो प्रमुख स्थानों पत्रिका गेट जवाहर सर्कल और वैशाली नगर स्थित नर्सरी पार्क में कार्यक्रम होंगे, जहां बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ जीवनशैली की ओर कदम बढ़ाते नजर आएंगे।