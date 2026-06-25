25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Teachers : सरकारी नौकरी की ‘खुशी’ बनी सजा, दिव्यांग शिक्षकों ने लगाई गुहार, मंत्री दिलावर ने दिया आश्वासन

Rajasthan Teachers : शिक्षक भर्ती-2022 में चयन होना बड़ी 'सजा' बन गया है। ये शिक्षक कई दिनों से सचिवालय, शिक्षा निदेशालय, मंत्रियों के बंगलों के बाहर गुहार लगा रहे हैं। पर सुध लेने वाला कोई नहीं है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jun 25, 2026

Rajasthan Government disabled teachers appealed help Minister Madan Dilawar give assurance

Rajasthan Teachers : शिक्षा मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचा दिव्यांग शिक्षक (फाइल)। फोटो पत्रिका

Rajasthan Teachers : एक तो कुदरत की मार, उस पर सिस्टम की संवेदनहीनता… सरकार ने नौकरी तो दी, लेकिन जीने का हक छीन लिया। आंखों को नम कर देने वाली यह पीड़ा राजस्थान के उन दिव्यांग शिक्षकों की है, जिनके लिए शिक्षक भर्ती-2022 में चयन होना किसी वरदान के बजाय एक बड़ी 'सजा' बन गया है। गंभीर शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे इन नवनियुक्त दिव्यांग शिक्षकों को गृह जिले के बजाय 500 से 700 किलोमीटर दूर सीमावर्ती जिला बाड़मेर में नियुक्त कर दिया गया है। 40 से लेकर 83 फीसदी तक की दिव्यांगता झेल रहे इन युवाओं के लिए इतनी लंबी दूरी तय कर नौकरी करना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है।

दफ्तर-दरबार सब खटखटाए

ये शिक्षक पिछले कई दिनों से सचिवालय की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, शिक्षा निदेशालय के चक्कर काट रहे है और मंत्रियों के बंगलों के बाहर गुहार लगा रहे है। वैसाखियों और व्हीलचेयर के सहारे तेज धूप में अधिकारियों के चक्कर काटते इन युवाओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है।

इन शिक्षकों की जुबानी…संघर्ष की कहानी

जितेन्द्र शर्मा (नागौर) : 83 फीसदी दिव्यांगता से जूझ रहे जितेन्द्र को बाड़मेर में नियुक्ति दी गई है। इतनी गंभीर शारीरिक स्थिति में नियमित चिकित्सा सुविधाओं और पारिवारिक सहयोग के बिना एक नए और दूरदराज के जिले में अकेले रहना उनके स्वास्थ्य के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।

धर्मवीर (श्रीगंगानगर) : 40 फीसदी दिव्यांग धर्मवीर को बाड़मेर भेज दिया गया है। श्रीगंगानगर से बाड़मेर की दूरी उनके हौसलों को तोड़ने के लिए काफी है। नियमित आवागमन, रहने की व्यवस्था उनके बजट और शरीर दोनों से बाहर हो रही है।

अनिल वुलानिया (झुंझुनूं) : 60 फीसदी दिव्यांगता के बावजूद अनिल को सैकड़ों किलोमीटर दूर भेज दिया गया। वे कहते हैं कि गृह जिले से दूर रहने पर उनके इलाज और देखरेख का पूरा ढांचा ही चरमरा गया है।

काउंसलिंग रोककर दूरदराज जिलों में पटका

पीड़ित दिव्यांग अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनके गृह जिलों में ही कराया गया था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि दिव्यांगता के नियमों के तहत काउंसलिंग के माध्यम से उन्हें घर के पास ही पोस्टिंग मिलेगी, लेकिन ऐन वक्त पर काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया व अचानक बाड़मेर से आदेश जारी कर इन्हें दूर बुला लिया। नियमों को ताक पर रखकर जारी किए आदेश ने शिक्षकों को मानसिक रूप से तोड़ दिया है।

नियमानुसार करेंगे समाधान

जो 100 फीसदी दिव्यांग हैं, ऐसे हर शिक्षक और कर्मचारी को हम गृह जिले में ही पदस्थापन कर रहे हैं। दिव्यांग शिक्षक आए थे, उनकी पीड़ा सुनी है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। नियमानुसार समाधान करेंगे।
मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री

Rajasthan Reservation: भरतपुर-धौलपुर को छोड़ राजस्थान के सभी जिलों के जाटों को केंद्र देता है OBC आरक्षण, जानें वजह

ये भी पढ़ें
Rajasthan all districts except Bharatpur-Dholpur Centre provides OBC reservation to Jats Why

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Jun 2026 08:16 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Teachers : सरकारी नौकरी की ‘खुशी’ बनी सजा, दिव्यांग शिक्षकों ने लगाई गुहार, मंत्री दिलावर ने दिया आश्वासन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: द्रव्यवती नदी पर बनेगा 36KM लंबा 6 लेन एलिवेटेड रोड, बदल जाएगी जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था

Elevated Road in Jaipur
जयपुर

Rajasthan: हाईवे पर मोबाइल नेटवर्क धीमा, दौसा-मनोहरपुर के बीच ट्राई के ड्राइव टेस्ट में खुलासा

Highway Network Quality
जयपुर

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले से JDA को झटका, अब ₹1000 करोड़ की बेशकीमती भूमि करनी होगी मुक्त

Rajasthan High Court decision JDA petition rejected Rs 1000 crore worth Precious land free
जयपुर

आईना: आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे!

Jaipur Coaching seal
ओपिनियन

Jaipur: मुहाना से एक ही परिवार के 4 बच्चे लापता, ट्यूशन से लौटे बच्चे घर छोड़कर निकले, फिर नहीं मिले

Four Children Missing Jaipur
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.