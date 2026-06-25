Result 2026: आज घोषित होगा राजस्थान PTET रिजल्ट, सफल अभ्यर्थी 2 वर्षीय B.Ed कोर्स में ले सकेंगे एडमिशन

रिजल्ट जारी होने के बाद राजस्थान के बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। इस साल राजस्थान के करीब 935 बीएड कॉलेजों में प्रवेश दिए जाएंगे। बीएड पाठ्यक्रम की कुल 1 लाख 7 हजार 40 सीटों पर विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। नया शैक्षणिक सत्र जुलाई से शुरू होने की संभावना है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी परिणाम के बाद सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग और कॉलेज आवंटन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। इसके बाद मेरिट और उपलब्ध सीटों के आधार पर बीएड कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा।