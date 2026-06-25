Rajasthan: प्रधानाचार्य की अनूठी पहल, अपने खर्चे पर सरकारी स्कूल की टॉपर छात्रा को करवाई हवाई यात्रा

उन्होंने बताया कि छात्रा कुमावत ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 93 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है। इसके उपलक्ष में उसे जयपुर से बीकानेर तक की हवाई यात्रा करवाई। दो दिवसीय भ्रमण के दौरान जूनागढ़ महल, म्यूजियम, श्रीकरणी माता मंदिर देशनोक, वैष्णो धाम, लालगढ़ और निदेशालय भवन आदि प्रमुख स्थलों का दौरा कराया। इससे छात्रा को इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को निकट से जानने का अवसर मिला। शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने भी इस पहल की सराहना की।