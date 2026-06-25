Jaipur: प्रेमिका को बाइक पर बैठाकर जा रहा था पति, बीच रास्ते पत्नी ने पकड़कर की पिटाई

घटना के दौरान सड़क पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। कई लोग मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे, जबकि कुछ लोग तमाशबीन बने पूरी घटना देखते रहे। वीडियो में महिला अपने पति पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाते हुए दिखाई दे रही है। वह बार-बार कहती सुनाई दे रही थी कि उसका पति रोज उसके साथ मारपीट करता है और अब दूसरी महिला के साथ घूम रहा है।