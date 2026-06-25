32 साल बाद राजस्थान के लिए खुलेगा यमुना जल का रास्ता, अमित शाह की मौजूदगी में होगा अंतिम समझौता

गौरतलब है कि मंगलवार को दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री और राजस्थान व हरियाणा के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दोनों राज्यों के अधिकारी इस बोर्ड के गठन व संचालन को लेकर सहमत हुए। इस बोर्ड में हरियाणा और राजस्थान व केंद्र के अधिकारी शामिल होंगे और यह बोर्ड ही डीपीआर के आधार पर पाइपलाइन डालने और अन्य निर्माण के साथ ही बाद में संचालन व रखरखाव भी करेगा। चूरू के हांसियावास में तीन रिजर्वायर बनेंगे, जिसमें से एक से हरियाणा भी आवश्यकता अनुसार पेयजल के लिए पानी ले सकेगा।