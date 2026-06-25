Rajasthan: हाईवे पर मोबाइल नेटवर्क धीमा, दौसा-मनोहरपुर के बीच ट्राई के ड्राइव टेस्ट में खुलासा

रिपोर्ट के अनुसार, हाईवे के कई हिस्सों में अब भी कमजोर कवरेज और कॉल कनेक्टिविटी की समस्या बनी हुई हैं। एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस जियो और वोडाफोन-आइडिया के नेटवर्क का परीक्षण किया गया। डेटा स्पीड 3.99 से 247.01 एमबीपीएस और अपलोड स्पीड 17.25 से 20.93 एमबीपीएस तक मिली। ट्राई के अनुसार, दौसा और मनोहरपुर हाईवे पर कुछ स्थानों पर कॉल साइलेंस और कमजोर सिग्नल की समस्या भी दर्ज की गई, जिससे नेटवर्क गुणवत्ता में सुधार की जरूरत महसूस होती है।