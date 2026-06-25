Jaipur: मुहाना से एक ही परिवार के 4 बच्चे लापता, ट्यूशन से लौटे बच्चे घर छोड़कर निकले, फिर नहीं मिले

Muhana Missing Kids: जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र के एलएनटी रोड के नजदीक एक ही परिवार के चार मासूम बच्चे एक साथ लापता हो गए। मंगलवार दोपहर घर से निकली तीन बच्चियां और एक बालक देर रात तक वापस नहीं लौटे तो परिजनों के होश उड़ गए। पहले परिवार और आस-पास के लोगों ने अपने स्तर पर हर संभावित जगह तलाश की, लेकिन जब बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने विशेष टीमें गठित कर तलाश अभियान शुरू कर दिया। फिलहाल बच्चों की आखिरी लोकेशन मालपुरा गेट बस स्टैंड क्षेत्र में मिली है, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चल सका।