जन्माष्टमी पर गोविंद देव जी में भीड़, देखें तस्वीरें

जयपुर को गोविंद की नगरी भी कहा जाता है। इसका कारण है गोविंद देव जी का ठिकाना। जन्माष्टमी पर लाखों लोगों ने दर्शन किया। रात बारह बजते ही अभी भी किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने अपने मोबाइल में इस दृश्य को कैद किया। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

Anugrah shree Soloman

Aug 17, 2025

Janmastami festival at govind dev ji

हजारों लोग पहुंचे दर्शन करने। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Janmastami festival at govind dev ji

सभी मोबाइल गोविंद की ओर। जैसे ही रात के बारह बजे गोविंद देव जी में अभिषेक शुरू हुआ। जितने भी भक्त आए थे सभी अपने मोबाइल में इस पल को कैद करते दिखे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Janmastami festival at govind dev ji

रात बारह बजे जन्म के बाद गोविंद देव जी में हुआ अभिषेक। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

17 Aug 2025 07:56 am

