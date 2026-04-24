झुलसाती धूप की तपन से हाल बेहाल…देखिए तस्वीरें

भरतपुर में स्कूली बच्चे घर लौटते हुए स्कार्फ ओढते हुए। फोटो— विनोद शर्मा
एक अकेला पेड़ बना सहारा—श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रोड़ स्थित नरसिंहपुरा की बिरानी जमीन पर खड़े पुलिस जवान भी उसी छांव में सुकून तलाशते नजर आए।— रामकिशन सिंगाठिया
बाडमेर में महिलाएं गर्मी में कण्ठ सूखने पर ठण्डे पेय से गला तर करते हुए। फोटो— ओम माली
जोधपुर में तेज धूप में गर्मी से बचने के लिए लोग अलग-अलग जतन करते नजर आ रहे हैं। फोटो गौतम उड़ेलिया
भोपाल में एक स्कूल की छुट्टी के बाद नन्हे बच्चे झुलसती धूप में घर लौटते दिखे। कड़ी धूप और गर्म हवाओं के बीच बच्चों के चेहरे पर थकान और बेचैनी झलकती रही, वहीं परिजन उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने की कोशिश में लगे रहे। फोटो— अजय शर्मा
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