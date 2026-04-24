झुलसाती धूप की तपन से हाल बेहाल…देखिए तस्वीरें

भोपाल में एक स्कूल की छुट्टी के बाद नन्हे बच्चे झुलसती धूप में घर लौटते दिखे। कड़ी धूप और गर्म हवाओं के बीच बच्चों के चेहरे पर थकान और बेचैनी झलकती रही, वहीं परिजन उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने की कोशिश में लगे रहे। फोटो— अजय शर्मा