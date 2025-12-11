प्रवासी राजस्थान दिवस की शाम में हुई कल्चरल नाइट, देखें तस्वीरें

सिंगर पीयूष पवार ने बेहद सुरीली पेशकर दी। इस दौरान वहां मौजूद हर एक शख्स झूम उठा। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
पद्मश्री कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो ने भी विशेष प्रस्तुति दी। काफी समय बाद इनका यह परफॉर्मेंस जयपुर में हुआ।फोटो अनुग्रह सोलोमन।
ठेठ राजस्थानी नृत्य घूमर भी प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर मौजूद लोग मोबाइल में सब ही यादें कैद करते दिखे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
वही स्पेशल परफॉर्मेंस के दौरान लोगों ने ना सिर्फ नृत्य देखा पर उससे जुडी धरोहर भी देखी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।।
कथक की भी विशेष प्रस्तुति को गई। इस दौरान पीछे स्क्रीन पर आमेर हवा महल जैसे कई शॉर्ट्स भी चलाए गए। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
