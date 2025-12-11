11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

खास खबर

प्रवासी राजस्थान दिवस की शाम में हुई कल्चरल नाइट, देखें तस्वीरें

जयपुर के सीतापुरा स्थित जीईसीसी में एक दिन का प्रवासी राजस्थान दिवस आयोजित किया। दिन भर अलग अलग सत्रों के दौरान कई नए निवेशक भी पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिन भर वही रहे। शाम को कल्चरल नाइट का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई प्रस्तुतियां दी गई। सबसे विशेष रहा कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो का नृत्य। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

2 min read
जयपुर

image

Anugrah shree Soloman

Dec 11, 2025

Pravasi rajasthan diwas

सिंगर पीयूष पवार ने बेहद सुरीली पेशकर दी। इस दौरान वहां मौजूद हर एक शख्स झूम उठा। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Pravasi rajasthan diwas

पद्मश्री कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो ने भी विशेष प्रस्तुति दी। काफी समय बाद इनका यह परफॉर्मेंस जयपुर में हुआ।फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Pravasi rajasthan diwas

ठेठ राजस्थानी नृत्य घूमर भी प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर मौजूद लोग मोबाइल में सब ही यादें कैद करते दिखे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Pravasi rajasthan diwas

वही स्पेशल परफॉर्मेंस के दौरान लोगों ने ना सिर्फ नृत्य देखा पर उससे जुडी धरोहर भी देखी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।।

Pravasi rajasthan diwas

कथक की भी विशेष प्रस्तुति को गई। इस दौरान पीछे स्क्रीन पर आमेर हवा महल जैसे कई शॉर्ट्स भी चलाए गए। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

11 Dec 2025 11:48 pm

