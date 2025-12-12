12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

अजमेर

Ajmer: अजमेर–पुष्कर में हेलीकॉप्टर राइड को हरी झंडी का इंतजार,धार्मिक पर्यटन में नई उड़ान की उम्मीद

अजमेर, मेहंदीपुर बालाजी-पिनान की तरह अजमेर-पुष्कर में भी हेलीकॉप्टर राइड का इंतजार है। मेहंदीपुर बालाजी के बाद अब पूर्व में पुष्कर में शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा की एक बार फिर से से शुरुआत होने की उम्मीद बंधने लगी है।

अजमेर

image

Anand Prakash Yadav

image

रक्तिम तिवारी

Dec 12, 2025

अजमेर-पुष्कर को भी हेलीकॉप्टर राइड का इंतजार

अजमेर, मेहंदीपुर बालाजी-पिनान की तरह अजमेर-पुष्कर में भी हेलीकॉप्टर राइड का इंतजार है। मेहंदीपुर बालाजी के बाद अब पूर्व में पुष्कर में शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा की एक बार फिर से से शुरुआत होने की उम्मीद बंधने लगी है। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने पर देशी-विदेशी सैलानी बढ़ेंगे। साथ ही पर्यटन विभाग को भी फायदा होगा।

पुष्कर-अजमेर पारंपरिक धार्मिक पर्यटन के लिए विख्यात है। ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, सोनीजी की नसियां, नारेली, पुष्कर के रेतीले धोरे, राजस्थानी खान-पान, नृत्य, परिधान, कैमल सफारी और अन्य आकर्षण पर्यटकों को लुभाते है।

सरकार बदलते ही हेलीकॉप्टर राइड बंद

आरटीडीसी ने वर्ष 2023 में पर्यटकों के लिए पुष्कर में हेलीकॉप्टर राइड शुरू की थी। इसमें पुष्कर के रेतीले धोरे, सावित्री मंदिर और आसपास के साइट सीन दिखाने की योजना बनाई गई। लेकिन सरकार बदलते ही सेवा बंद हो गई। हाल में मेहंदीपुर बालाजी-पिनान में हेलीकॉप्टर राइड शुरू की गई है। इससे श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंच रहे है।

चाहिए टूरिस्ट बस सर्विस

अजमेर संभाग पर्यटन का हब है। तीर्थराज पुष्कर, अजमेर में गरीब नवाज की दरगाह सोनीजी की नसियां, नारेली, भीलवाड़ा में मेनाल जल प्रपात, किशनगढ़ में गुंदोलाव सहित अन्य पर्यटक स्थल हैं। इनके लिए आरटीडीसी की टूरिस्ट बस सर्विस नहीं है। साल 2022-23 में अजमेर में बनी टूरिस्ट बस संचालन की योजना कागजों में दबी हुई है।

फैक्ट फाइल

  • संभाग में पर्यटन आधारित गतिविधियां 40.5 प्रतिशत* पर्यटन क्षेत्र से नौकरियां 35 से 50 हजार* विदेशी पर्यटकों से आय: 35.2 से 39.5 प्रतिशत* देशी पर्यटकों से आय 48.3 से 55.1 प्रतिशत

(स्रोत-मदस विवि मैनेजमेंट विभाग)

अजमेर–पुष्कर में 5 साल में आए पर्यटकों की संख्या

वर्षदेशी पर्यटकविदेशी पर्यटक
201939,00,00015,000
202031,00,00038,000
202118,00,0001,413
202232,00,00022,000
202345,00,00029,000
202452,00,00035,000
2025 (दिसम्बर तक)56,00,00042,000

यों होगा पर्यटन को लाभ

  • एयर कनेक्टिविटी से आवाजाही आसान
  • हवाई अड्‌डों का बढ़ेगा राजस्व
  • बढ़ेगा पर्यटन स्थलों पर स्थानीय रोजगार
  • बन सकते हैं छोटे और बड़े पर्यटन सर्किट

इनका कहना है…

पर्यटक बाधा रहित आवाजाही चाहते हैं। अजमेर-पुष्कर में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने से फायदा होगा। साथ ही टूरिस्ट बस संचालन से जिले में छोटे और बड़े ईको फ्रेंडली पर्यटन सर्किट बन सकते हैं। निश्चित तौर पर पर्यटन उद्योग को फायदा मिलेगा।
प्रो. शिवप्रसाद, मैनेजमेंट विभागाध्यक्ष, मदस विवि

