Ajmer: अजमेर–पुष्कर में हेलीकॉप्टर राइड को हरी झंडी का इंतजार,धार्मिक पर्यटन में नई उड़ान की उम्मीद

आरटीडीसी ने वर्ष 2023 में पर्यटकों के लिए पुष्कर में हेलीकॉप्टर राइड शुरू की थी। इसमें पुष्कर के रेतीले धोरे, सावित्री मंदिर और आसपास के साइट सीन दिखाने की योजना बनाई गई। लेकिन सरकार बदलते ही सेवा बंद हो गई। हाल में मेहंदीपुर बालाजी-पिनान में हेलीकॉप्टर राइड शुरू की गई है। इससे श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंच रहे है।