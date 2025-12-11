Rajasthan News : राजस्थान रोडवेज की चलती बस में धमाका, भयभीत सवारियां खिड़कियों से बाहर कूदी

फोटो पत्रिका नेटवर्क
मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर)। अरांई से किशनगढ़ आ रही सवारियों से भरी अजमेर डिपो की रोडवेज बस का गुरुवार दोपहर अचानक धमाके के साथ साइलेंसर फट गया। तेज धमाके साथ साइलेंसर फटने से बस में सवार सवारियां भयभीत हो गईं और बस में धुआं फैल गया। यह देख चालक व परिचालक भी बस से उतर गए। साथ ही कई सवारियां भी खिड़कियों से कूद कर दूर चली गईं।
अजमेर डिपो की सवारियों से भरी रोडवेज बस दोपहर करीब 1 बजे अरांई से किशनगढ़ आ रही थी। किशनगढ़ सीमा क्षेत्र में सिटी रोड राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास अचानक धमाके के साथ चलती बस का साइलेंसर फट गया। चंद मिनटों में पूरी बस में धुआं फैल गया। साइलेंसर फटने के धमाके और धुएं के कारण सवारियों समेत चालक व परिचालक भयभीत हो गए।
चालक व परिचालक बस से नीचे उतर गए, वहीं दरवाजे से उतरने की जगह नहीं मिलती देख कई सवारियां जल्दबाजी में बस की खिड़कियों से कूद गईं। इस दौरान सिटी रोड पर वाहनों का जाम लग गया।
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने यातायात सुचारू करवाया। इसके बाद चालक व परिचालक ने बस का मुआयना किया तो साइलेंसर फटने की पुष्टि हुई। इसके बाद चालक व परिचालक बस को लेकर अजमेर डिपो के वर्कशॉप के लिए रवाना हो गए।
