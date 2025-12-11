Rajasthan News : राजस्थान रोडवेज की चलती बस में धमाका, भयभीत सवारियां खिड़कियों से बाहर कूदी

मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर)। अरांई से किशनगढ़ आ रही सवारियों से भरी अजमेर डिपो की रोडवेज बस का गुरुवार दोपहर अचानक धमाके के साथ साइलेंसर फट गया। तेज धमाके साथ साइलेंसर फटने से बस में सवार सवारियां भयभीत हो गईं और बस में धुआं फैल गया। यह देख चालक व परिचालक भी बस से उतर गए। साथ ही कई सवारियां भी खिड़कियों से कूद कर दूर चली गईं।