11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Rajasthan News : राजस्थान रोडवेज की चलती बस में धमाका, भयभीत सवारियां खिड़कियों से बाहर कूदी

Rajasthan Roadways Bus: अरांई से किशनगढ़ आ रही सवारियों से भरी अजमेर डिपो की रोडवेज बस का गुरुवार दोपहर अचानक धमाके के साथ साइलेंसर फट गया।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

kamlesh sharma

Dec 11, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर)। अरांई से किशनगढ़ आ रही सवारियों से भरी अजमेर डिपो की रोडवेज बस का गुरुवार दोपहर अचानक धमाके के साथ साइलेंसर फट गया। तेज धमाके साथ साइलेंसर फटने से बस में सवार सवारियां भयभीत हो गईं और बस में धुआं फैल गया। यह देख चालक व परिचालक भी बस से उतर गए। साथ ही कई सवारियां भी खिड़कियों से कूद कर दूर चली गईं।

अजमेर डिपो की सवारियों से भरी रोडवेज बस दोपहर करीब 1 बजे अरांई से किशनगढ़ आ रही थी। किशनगढ़ सीमा क्षेत्र में सिटी रोड राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास अचानक धमाके के साथ चलती बस का साइलेंसर फट गया। चंद मिनटों में पूरी बस में धुआं फैल गया। साइलेंसर फटने के धमाके और धुएं के कारण सवारियों समेत चालक व परिचालक भयभीत हो गए।

सवारियां खिड़कियों से बाहर कूदी

चालक व परिचालक बस से नीचे उतर गए, वहीं दरवाजे से उतरने की जगह नहीं मिलती देख कई सवारियां जल्दबाजी में बस की खिड़कियों से कूद गईं। इस दौरान सिटी रोड पर वाहनों का जाम लग गया।

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने यातायात सुचारू करवाया। इसके बाद चालक व परिचालक ने बस का मुआयना किया तो साइलेंसर फटने की पुष्टि हुई। इसके बाद चालक व परिचालक बस को लेकर अजमेर डिपो के वर्कशॉप के लिए रवाना हो गए।

ये भी पढ़ें

Pali: पाली में मां-बेटी पर भंवरों का हमला, डंक मारकर किया घायल, जान बचाने के लिए नहर में कूदीं
पाली
Attack of bumble bees

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Dec 2025 07:19 pm

Published on:

11 Dec 2025 07:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan News : राजस्थान रोडवेज की चलती बस में धमाका, भयभीत सवारियां खिड़कियों से बाहर कूदी

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के इस शहर में बनेंगे 2 सिक्स लेन रोड, आठ माह में पूरा होगा काम, लोगों को मिलेगी राहत

अजमेर

अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की दूसरी बार धमकी

अजमेर

राजस्थान में किसानों के लिए कमाई का जरिया बना ये औषधीय पौधा, न सिंचाई की चिंता, न पशुओं का डर

alo vera farming
अजमेर

आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती : फरार डमी अभ्यर्थी दीपाराम गिरफ्तार, तीन दिन के रिमांड पर

अजमेर

अजमेर से कोटा की राह हुई आसान, स्टेट हाईवे 26-ए तैयार, 30 किमी दूरी व 1 घंटा समय बचेगा

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.