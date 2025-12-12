12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

अजमेर

Railway Under Bridge: गुलाबबाडी रेलवे फाटक के लिए रखेंगे 26 प्री-कास्ट ब्लॉक

पूर्व में गुलाबबाड़ीआरओबी को बिना अंडरपास जोड़ने की योजना बनाई गई। रेलवे व निर्माण एजेंसी आरएसआरडीसी ने अंडरपास के लिए स्थान पर्याप्त नहीं होना बताया।

अजमेर

image

raktim tiwari

Dec 12, 2025

Railway Under Bridge work

Railway Under Bridge work

अजमेर. करीब आठ साल से अधूरे गुलाबबाड़ी पर आरयूबी का काम शुक्रवार सुबह शुरू हो गया। इसको लेकर रेलवे ने 12 घंटे का ब्लॉक लिया है। कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है।

गुलाबबाड़ी फाटक एल.सी. 44 पर आरयूबी. निर्माण कार्य शुरू होना है। इसके चलते यातायात विभाग ने गुलाबबाड़ी फाटक बंद करने का फैसला किया है। आम जन की सुविधार्थ सड़क यातायात व्यवस्था में पहले ही परिवर्तन किया जा चुका है।

रखेंगे 26 ब्लॉक

गुलाबबाड़ीआरयूबी के लिए 29 सीमेंट ब्लॉक रखे जाने हैं। इसके लिए कामकाज सुबह 7 बजे शुरू होगा। इसके तहत 26 ब्लॉक रखे जाएंगे। इसको लेकर रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। शनिवार को 3 ब्लॉक रखे जाएंगे। गुरुवार को रेलवे कर्मचारियों ने आरयूबी के लिए लाइन की कटिंग और आवश्यक कार्य पूरे कर लिए।

अंडरपास के चलते हुई देरी

पूर्व में गुलाबबाड़ीआरओबी को बिना अंडरपास जोड़ने की योजना बनाई गई। रेलवे व निर्माण एजेंसी आरएसआरडीसी ने अंडरपास के लिए स्थान पर्याप्त नहीं होना बताया। विधायक अनिता भदेल ने अंडरपास के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इसे री-डिजाइन कर पुन: निविदा निकाली गई।

हटाई थी 30 दुकानें

साल 2022 में ओवरब्रिज के पास से 30 से अधिक दुकानें हटा दी गई थीं। कई दिनों तक रास्ता खराब होने के कारण यहां आवाजाही में परेशानी हुई। इसके बावजूद कामकाज अटका रहा।

जिला कलक्टर लोकबंधु के आदेशानुसार गुलाबबाड़ी फाटक एल.सी. 44 पर आरओबी एवं आरयूबी. निर्माण कार्य शुरू होना है। इसके चलते यातायात विभाग ने गुलाबबाड़ी फाटक बंद करने का फैसला किया है। आम जन की सुविधार्थ शनिवार से यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है।

यों रहेगा डायवर्जन

राजा साइकिल चौराहा से नाका मदार, जेपी नगर, नेहरू नगर की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहन राजा साइकिल चौराहा से डायवर्ट होकर एकता नगर होते हुए जा सकेंगे, यह मार्ग वन-वे रहेगा।

-रोडवेज बस स्टेंड से नाका मदार, जेपी नगर, नेहरू नगर और अन्य स्थानों की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहन भी एकता नगर होते हुए जा सकेंगे।-नाका मदार, जेपी नगर, नेहरू नगर की तरफ से शहर में आने वाले सभी प्रकार के वाहन गांधीनगर पेट्रोल पम्प से डायवर्ट होकर मदार रोड पर शिव मन्दिर व जैन मन्दिर के बीच बनी सडक से कल्याणीपुरा-धोला भाटा होते हुए शहर में आ सकेंगे, यह मार्ग भी वन-वे रहेगा। दोपहिया वाहन चालक आम का तालाब अंडरपास होते हुए शहर में आ सकेंगे।

-आम का तालाब व गुलाबबाड़ी क्षेत्र कल्याणीपुरा में जाने वाले तिपहिया और चौपहिया वाहन मेयो कालेज पावर हाउस के पास होकर होकर तेजाजी की देवली धोला भाटा होते हुए जा सकेंगे।

अंडरपास के चलते देरी

पूर्व में गुलाबबाड़ी आरओबी को बिना अंडरपास जोड़ने की योजना बनाई गई। रेलवे व निर्माण एजेंसी आरएसआरडीसी ने अंडरपास के लिए स्थान पर्याप्त नहीं होना बताया। विधायक अनिता भदेल ने अंडरपास के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इसे री-डिजाइन कर पुन: निविदा निकाली गई।

शुरू हुआ कार्य

यातायात पुलिस ने गुलाबबाड़ी फाटक पर ट्रैफिक बंद किया। इसके साथ ही आरओबी और आरयूबी का कार्य शुरू हो गया। ट्रैफिक को एकता नगर और अन्य वैकल्पिक मार्ग होकर निकाला गया।

पूर्व में नहीं था अंडरपास का प्रावधान

पूर्व में गुलाबबाड़ी आरओबी को बगैर अंडरपास जोड़ने की योजना बनाई गई थी। रेलवे व निर्माण एजेंसी आरएसआरडीसी ने अंडरपास के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होना बताकर जिला प्रशासन से एनओसी तक ले ली थी। वित्तीय अनुमति मिलने के बाद अंडरपास निर्माण शुरू किया गया।

पत्रिका का धन्यवाद. .

ओवरब्रिज का काम अटकने के कारण आठ साल से परेशानी झेल रहे हैं। काम शुरू होने से खुशी है। आवाजाही में परेशानी कम होगी।

किशनलाल

लगातार ट्रेनों के निकलने से फाटक बंद रहता था। ट्रैफिक बंद होने से थोड़ी परेशानी झेल लेंगे। आरओबी-आरयूबी बनने के बाद क्षेत्रवासियों को सहूलियत होगी।

शैतानसिंह

आरओबी का मुद्दा लगातार उठाने के लिए पत्रिका का विशेष धन्यवाद। मदार, मधुबन कॉलोनी जाने वालों को बहुत परेशानी होती है। काम खत्म होने पर सुविधा होगी।

सुनील गुर्जर

फैक्ट फाइल

एलसी- 44 गुलाबबाड़ी

पुल की लंबाई 850 मीटर

कार्य की शुरुआत 28 अगस्त 2018

पूर्व समाप्ति अवधि 27 फरवरी 2020

लागत-40 करोड़

यों चलेगा आरयूबी का काम

3 बड़ी क्रेन

5 पोकलेन

4 छोटी क्रेन

5 से ज्यादा जेसीबी

225 से ज्यादा श्रमिक

