Railway Under Bridge: गुलाबबाडी रेलवे फाटक के लिए रखेंगे 26 प्री-कास्ट ब्लॉक

-रोडवेज बस स्टेंड से नाका मदार, जेपी नगर, नेहरू नगर और अन्य स्थानों की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहन भी एकता नगर होते हुए जा सकेंगे।-नाका मदार, जेपी नगर, नेहरू नगर की तरफ से शहर में आने वाले सभी प्रकार के वाहन गांधीनगर पेट्रोल पम्प से डायवर्ट होकर मदार रोड पर शिव मन्दिर व जैन मन्दिर के बीच बनी सडक से कल्याणीपुरा-धोला भाटा होते हुए शहर में आ सकेंगे, यह मार्ग भी वन-वे रहेगा। दोपहिया वाहन चालक आम का तालाब अंडरपास होते हुए शहर में आ सकेंगे।