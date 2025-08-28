Patrika LogoSwitch to English

गणेश मंदिर के आस पास लगा रहा जाम, देखें तस्वीरें

गणेश चतुर्थी के चलते जयपुर के सभी गणेश मंदिरों के आस पास दिन भर जाम लगा रहा। जिसके चलते वाहन चालक दिन भर परेशान होते रहे। मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर  तो विशेष व्यवस्था को गई थी इसके बाद भी जेएलएन मार्ग बंद होने के चलते टोंक रोड पर जाम लगा रहा। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

Anugrah shree Soloman

Aug 28, 2025

Tonk road jaam in jaipur

टोंक रोड पर लगा लंबा जाम। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Tonk road jaam in jaipur

नारायण सिंह सर्किल पर आने और जाने वाले दोनों ही रास्तों पर लगा जाम। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Tonk road jaam in jaipur

टोंक रोड स्थित यूनिवर्सिटी कट पर लगा लंबा जाम। फ़ोटो अनुग्रह सोलोमन।

28 Aug 2025 09:36 am

