प्रकृति का नवजीवन: बसंत ऋतु का आगमन…देखें तस्वीरें

हल्की धूप, मंद समीर और चारों ओर फैली हरियाली के बीच रंग-बिरंगे दुपट्टों की लहराती छटा ने दृश्य को और भी मनोहारी बना दिया। उदयपुर में खेतों में खिली सरसों और युवतियों की मुस्कान ने बसंत के आगमन का संदेश दिया, जहां प्रकृति और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला। प्रमोद सोनी