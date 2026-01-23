23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

खास खबर

प्रकृति का नवजीवन: बसंत ऋतु का आगमन…देखें तस्वीरें

वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का रूप निखरने लगता है। पेड़ों से पुराने पत्ते झरते हैं और उनकी जगह नए कोमल पत्ते आने लगते हैं। वातावरण में भी ताजगी और बदलाव महसूस किया जा सकता है।

जयपुर

image

VIKAS MATHUR

Jan 23, 2026

हल्की धूप, मंद समीर और चारों ओर फैली हरियाली के बीच रंग-बिरंगे दुपट्टों की लहराती छटा ने दृश्य को और भी मनोहारी बना दिया। उदयपुर में खेतों में खिली सरसों और युवतियों की मुस्कान ने बसंत के आगमन का संदेश दिया, जहां प्रकृति और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला। प्रमोद सोनी

भोपाल में बसंत पंचमी पर सरसों के फूलों से खेतों में  फैला बसंत । शीत ऋतु के बाद बसंत ऋतु के आगमन का हुआ आगमन । चारों ओर फैली पीले पीले सरसों की खुशबू । दृश्य रातीबड़ रोड़ का । फोटो सुभाष ठाकुर

सूरत में बसंत पंचमी पर शहर के पनास क्षेत्र में फैले खेतों में पीली सरसों की लहराती फसल मानो पूरे वातावरण में बसंत की बहार बिखेर रही हो। सुनहरी धूप में चमकते सरसों के फूल खेतों को ऐसे सजा रहे थे, जैसे धरती ने पीले रंग की चादर ओढ़ ली हो।

शहडोल में खिले पीले फूलों की एक झलक

जोधपुर में ऋतुओं का राजा बसंत पंचमी पर्व के पूर्व सुरपुरा स्थित एक खेत में लहरा रहे गेंदे के फूल के बीच चुनरिया लहराती युवतियां। फ़ोटो- गौतम उडेलिया

नागौर में बसंत पंचमी पर एक बगीचे में खिले पीले फूल

Success Story: शेखावाटी क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच भाई-बहन बने डॉक्टर, नई पीढ़ी के लिए बने प्रेरणा

jhunjhunu doctor Family
झुंझुनू

राजस्थान के इन तीन जिलों के संविदाकर्मी 18 साल से काट रहे सरकार के चक्कर, अन्य जिलों में मिल चुकी है पक्की नौकरी

बांसवाड़ा

योगी मॉडल पर राजस्थान पुलिस…जयपुर में हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा का अवैध मकान ध्वस्त

जयपुर

Digital Governance: राजस्थान संपर्क पोर्टल की नई डिजिटल पहल, अब शिकायत की कार्रवाई रिपोर्ट सीधे व्हाट्सएप पर मिलेगी

Rajasthan Cabinet Meeting
जयपुर

Traffic Index-2025: बेंगलूरु दुनिया का दूसरा सबसे जामग्रस्त शहर, जानिए जयपुर किस नंबर पर?

Traffic jam
जयपुर
