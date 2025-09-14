PoliceExam:परीक्षा केन्द्र पर चूड़ियां, बाली और मन्नत के धागे भी खुलवाए
कोटा. प्रदेश भर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया । कोटा में भी शनिवार से परीक्षा शुरू हुई। कोटा शहर पुलिस के 287 पदों पर भर्ती के लिए 13 हजार से अधिक आवेदन आए । इसके लिए शहर में 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए । परीक्षा दो दिन होगी। शनिवार को दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक एक पारी में परीक्षा हुई।फिंगर प्रिंट भी लिए गए। मेटर डिटेक्टर से जांच की गई। ड्रेस कोड को लेकर भी सती बरती गई। पुरुषों के पेंट व कैपरी में लगे बड़े बटन को कैची से काटा गया। हाफ टी-शर्ट, पजामा और केवल नीले या काले रंग की पारदर्शी बॉल पैन ही ले जाने दिया गया।