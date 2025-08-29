धूमधाम से निकली गणेश जी की शोभायात्रा, देखें तस्वीरें

मिशन सिंदूर की दिखती झांकी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
गणेश जी की प्रतिमा मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से गुजरती। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
राफेल की झांकी भी बनाई गई थी इस शोभायात्रा में। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
मुंह से आग निकलते कलाकार भी शोभायात्रा में शामिल हुए। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
राजस्थान में हृदय विदारक घटना, बेटी ने अस्पताल में तोड़ा दम, एम्बुलेंस के लिए नहीं थे पैसे, फूट-फूट कर रोए मां-बाप
Manimahesh Yatra: हिमाचल में भूस्खलन के बाद भरमौर में फंसे राजस्थान के 17 श्रद्धालु, 9 दिन पहले मणिमहेश यात्रा गए थे
वैष्णो देवी हादसा: 2 सगे भाइयों की मौत से पिता और पत्नियां अनजान, बच्चों संग कर रही सकुशल लौटने का इंतजार