धूमधाम से निकली गणेश जी की शोभायात्रा, देखें तस्वीरें

जयपुर में गुरुवार को गणेश जी की शोभायात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभायात्रा मोती डूंगरी गणेश मंदिर से रवाना हो कर गढ़ गणेश मंदिर तक गई। लगभग 100 से ज्यादा झाकियां इस शोभायात्रा में शामिल हुई। रफाल ऑपरेशन सिंदूर सहित कई झाकियां शामिल हुई। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

Anugrah shree Soloman

Aug 29, 2025

Ganesh ji shobha yatra

मिशन सिंदूर की दिखती झांकी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Ganesh ji shobha yatra

गणेश जी की प्रतिमा मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से गुजरती। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Ganesh ji shobha yatra

राफेल की झांकी भी बनाई गई थी इस शोभायात्रा में। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Ganesh ji shobha yatra

मुंह से आग निकलते कलाकार भी शोभायात्रा में शामिल हुए। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

29 Aug 2025 09:27 am

Hindi News / Special / धूमधाम से निकली गणेश जी की शोभायात्रा, देखें तस्वीरें

