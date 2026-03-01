जिस स्कूल में आए थे कुलिशजी, वहां अब उनके नाम का वाचनालय

कार्यक्रम में अतिथियों व वक्ताओं ने कुलिशजी से जुड़े संस्करण सुनाते हुए कहा कि वागड़ की यात्रा के दौरान 6 फरवरी, 1976 में कुलिशजी खड़गदा गोवर्धन विद्या विहार शिक्षण संस्थान आए थे। फिर उन्होंने इस प्रवास का जिक्र अपनी चर्चित कृति ‘मैं देखता चला गया’ में भी किया था। उनकी ओर से मार्च 1976 में लिखे गए एवं प्रकाशित ‘खड़गदा : देववाणी का जय-जयकारा’ की प्रति दिखाते हुए वक्ताओं ने कहा कि पत्रिका का यह जुड़ाव आज तक बना हुआ है। वक्ताओं ने कहा कि कुलिशजी के लेख में गांव खड़गदा का जिक्र था, जो गांव व वागड़ के लिए गर्व की बात हैं।