जयपुर

ट्रेन में राखी पर घर लौटने वालों की भीड़, देखें तस्वीरें

राखी के त्यौहार पर अपने अपने घर लौटने की इच्छा सभी की है। ऐसे में जयपुर जंक्शन पर जो भी ट्रेन पहुंची सभी में जबरदस्त भीड़ दिखी। अपनी घुसने की जद्दोजहद और साथ आए बच्चों के चेहरों पर भीड़ का खौफ साफ दिखता था। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

Anugrah shree Soloman

Aug 09, 2025

Crowded trains in Jaipur

भीड़ इतनी ज्यादा है कि ट्रेन में गेट घुसना मुमकिन ना था तो आपातकाल की खिड़की से भी घुसे लोग। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Crowded trains in Jaipur

रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पाव रखने की भी जगह नहीं थी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Crowded trains in Jaipur

ट्रेन आई तो अंदर घुसने की जद्दोजहद शुरू हो गई। फोटो अनुग्रह ए।

Crowded trains in Jaipur

भीड़ देख बच्चों के मुंह पर खौफ देखा जा सकता था। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Published on:

09 Aug 2025 10:03 am

Hindi News / Special / ट्रेन में राखी पर घर लौटने वालों की भीड़, देखें तस्वीरें

