ट्रेन में राखी पर घर लौटने वालों की भीड़, देखें तस्वीरें

भीड़ इतनी ज्यादा है कि ट्रेन में गेट घुसना मुमकिन ना था तो आपातकाल की खिड़की से भी घुसे लोग। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पाव रखने की भी जगह नहीं थी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
ट्रेन आई तो अंदर घुसने की जद्दोजहद शुरू हो गई। फोटो अनुग्रह ए।
भीड़ देख बच्चों के मुंह पर खौफ देखा जा सकता था। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
राखी से पहले घर नहीं लौट पाई 2 सगी बहनें, भीषण हादसे ने छीन ली 5 लोगों की जिंदगी, घरों में मची चीख-पुकार
Swachhata Ka Sanskar: व्यापारियों ने संभाली सफाई की जिम्मेदारी, निगम के दावे हुए हवा, अनदेखी ना पड़ जाए भारी
किशोर संघवी स्वयं नहीं कर पाए उच्च शिक्षा ग्रहण लेकिन करोड़ों की लागत से भवन बनवाकर शिक्षा विभाग को सौंपा