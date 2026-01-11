भीलवाड़ा में दिल दहला देने वाली वारदात, मां ने बेरहमी से की बेटे-बेटी की हत्या, खुद ने भी खाया विषाक्त

जानकारी के अनुसार ग्राम मानपुरा में महिला संजू तेली (35), पत्नी राजू तेली ने पहले अपने बच्चे भैरू और नेहा पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने आत्महत्या के प्रयास में विषाक्त का सेवन कर लिया। परिजन तुरंत संजू को गंभीर हालत में मांडलगढ़ उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे भीलवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना पर मांडलगढ़ थाना पुलिस, स्पेशल टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी।