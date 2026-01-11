11 जनवरी 2026,

रविवार

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में दिल दहला देने वाली वारदात, मां ने बेरहमी से की बेटे-बेटी की हत्या, खुद ने भी खाया विषाक्त

भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक मां ने अपने ही दो मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी।

2 min read
भीलवाड़ा

image

kamlesh sharma

Jan 11, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

भीलवाड़ा। जिले के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक मां ने अपने ही दो मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतकों में 8 वर्षीय बेटा भैरू और 5 वर्षीय बेटी नेहा शामिल हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला ने भी विषाक्त खा लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई।

हत्या के बाद मां ने किया आत्महत्या का प्रयास

जानकारी के अनुसार ग्राम मानपुरा में महिला संजू तेली (35), पत्नी राजू तेली ने पहले अपने बच्चे भैरू और नेहा पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने आत्महत्या के प्रयास में विषाक्त का सेवन कर लिया। परिजन तुरंत संजू को गंभीर हालत में मांडलगढ़ उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे भीलवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना पर मांडलगढ़ थाना पुलिस, स्पेशल टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी।

लंबे समय से बीमारी और मानसिक तनाव

पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद और गृह क्लेश से जुड़ा होना बताया जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों का खुलासा विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगा। बताया जा रहा है कि घटना के समय महिला का पति घर पर मौजूद नहीं था। आरोपी महिला लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी, जिसके चलते वह मानसिक तनाव में रहती थी।

गांव में शोक और दहशत का माहौल

इस हृदयविदारक घटना के बाद गांव में शोक और दहशत का माहौल है। पुलिस ने दोनों मासूम बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में दिल दहला देने वाली वारदात, मां ने बेरहमी से की बेटे-बेटी की हत्या, खुद ने भी खाया विषाक्त

