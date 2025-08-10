10 अगस्त 2025,

रविवार

राखी पर बसों में भीड़, देखें तस्वीरें

राखी के उपलक्ष में राजस्थान रोडवेज की सभी बसों को महिलाओं के लिए फ्री कर दिया गया है। इस दौरान महिलाओं की जबरदस्त भीड़ देखी गई। सभी अपने भाई के कलाई में राखी बांधने के लिए रोडवेज को बसों में सफर करने के लिए सिंधी कैंप बस अड्डे पहुंची। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

Anugrah shree Soloman

Aug 10, 2025

Crowded buses at jaipur

बसों में घुसने के लिए जद्दोजहद करती महिलाएं। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Crowded buses at jaipur

टिकट काउंटर पर लगा महिलाओं को लंबी कतार। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Crowded buses at jaipur

बस में घुसने के लिए लगी लंबी कतार। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Updated on:

10 Aug 2025 08:18 am

Published on:

10 Aug 2025 08:17 am

राखी पर बसों में भीड़, देखें तस्वीरें

