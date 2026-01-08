8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

खास खबर

कडाके की सर्दी से बढी ठिठुरन, छाया कोहरा …देखिए तस्वीरें

कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन को जकड़ लिया है। गलियों और सड़कों पर घना कोहरा छाया है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। लोग ठिठुरन से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। सुबह-सुबह काम पर निकलना कठिन हो गया है, यातायात भी प्रभावित है। ठंडी हवाओं के बीच जीवन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। यह मौसम प्रकृति की कठोरता और मानव धैर्य की परीक्षा लेता प्रतीत होता है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

VIKAS MATHUR

Jan 08, 2026

उदयपुर में कड़ाके की सर्दी और ठंडी हवाओं के बीच लोग गर्म कपड़ों में लिपटे मार्निंग वॉक करते नजर आए। फोटो— प्रमोेद सोनी

अलवर में शीत लहर और गलन भरी सर्दी से गोवंश को बचाने के लिए अलवर के स्टेशन रोड स्थित गोशाला में अलाव जलाए गए। फोटो— अंशुम आहूजा

अजमेर में सुबह तेज ठंड के दौरान नसीराबाद रोड स्थित अलाव पर हाथ तापते लोग । फोटो : वाहिद पठान

भोपाल में कोहरे के बाद बादल छाए, बढी ठंड। फोटो— सुभाष ठाकुर

जोधपुर के सुरपुरा पार्क में घूमने आये पर्यटक सर्दी से बचने के लिए अलाव तापते हुऐ नजर आए। फोटो — एस के मुन्ना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Jan 2026 01:05 pm

Hindi News / Special / Photos / कडाके की सर्दी से बढी ठिठुरन, छाया कोहरा …देखिए तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

Chinese Manjha Ban: “आसमान में उड़ती पतंग या मौत की डोर? सरकार का बड़ा और चौंकाने वाला फैसला”

Chinese manjha
जयपुर

School Holidays: शीतलहर का असर, राजस्थान के इन 18 जिलों में 9 और 10 जनवरी को भी स्कूलों की छुट्टी, देखें जिलों की सूची

School Holidays
जयपुर

दुश्मन की अब खैर नहीं, भारतीय सेना की ‘भैरव’ फोर्स तैयार, पहला प्रदर्शन 15 जनवरी को जयपुर में

जयपुर

सीकर: 2 लाख में शादी का झांसा दिया, लिव-इन एग्रीमेंट के बाद भागी दुल्हन

सीकर

Baran: मरने के बाद भी दूसरों की जिंदगी कर रहे रोशन, 2013 में हुआ था पहला नेत्रदान, जानें पूरा आंकड़ा

Eye-Donation
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.