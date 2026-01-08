कडाके की सर्दी से बढी ठिठुरन, छाया कोहरा …देखिए तस्वीरें

उदयपुर में कड़ाके की सर्दी और ठंडी हवाओं के बीच लोग गर्म कपड़ों में लिपटे मार्निंग वॉक करते नजर आए। फोटो— प्रमोेद सोनी
अलवर में शीत लहर और गलन भरी सर्दी से गोवंश को बचाने के लिए अलवर के स्टेशन रोड स्थित गोशाला में अलाव जलाए गए। फोटो— अंशुम आहूजा
अजमेर में सुबह तेज ठंड के दौरान नसीराबाद रोड स्थित अलाव पर हाथ तापते लोग । फोटो : वाहिद पठान
भोपाल में कोहरे के बाद बादल छाए, बढी ठंड। फोटो— सुभाष ठाकुर
जोधपुर के सुरपुरा पार्क में घूमने आये पर्यटक सर्दी से बचने के लिए अलाव तापते हुऐ नजर आए। फोटो — एस के मुन्ना
