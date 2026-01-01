नववर्ष का प्रथम आलोक…देखिए तस्वीरें

जोधपुर में पचेटिया पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग की अटल प्राचीरों के मध्य विराजमान मां चामुंडा के मंदिर पर उदित सूर्य की स्वर्णिम किरणें नववर्ष 2026 के मंगल संदेश का साक्षी बनती प्रतीत होती हैं। फोटो— शाकिर मुन्ना