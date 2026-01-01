नववर्ष का प्रथम आलोक…देखिए तस्वीरें

जोधपुर में पचेटिया पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग की अटल प्राचीरों के मध्य विराजमान मां चामुंडा के मंदिर पर उदित सूर्य की स्वर्णिम किरणें नववर्ष 2026 के मंगल संदेश का साक्षी बनती प्रतीत होती हैं। फोटो— शाकिर मुन्ना
नए वर्ष की नई सुबह नर्मदा तट ग्वारीघाट का सुबह का दृश्य। जबलपुर से फोटो अफरोज खान
भोपाल में नए साल 2026 का स्वागत योग के साथ किया गया।ड्रोन फोटो: रजत शर्मा
चेन्नई में नए वर्ष का स्वागत कुछ इस तरह किया गया
रायपुर में कालीमाता मंदिर के सामने भक्त हाथ जोडे हुए। त्रिलोचन मानिकपुरीTRILOCHAN_MANIKPURI
शहडोल उम्मीदों का सबेरा : हरी भरी वादियों व पक्षियों की चहचहाहट के बीच लालिमा बिखेरता सुबह का सूरज।
बड़ी खबरेंView All
खास खबर