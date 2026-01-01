1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

नववर्ष का प्रथम आलोक…देखिए तस्वीरें

नववर्ष की प्रथम प्रभात आशा और उत्साह का संदेश लेकर आती है। यह नई ऊर्जा, नए संकल्प और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ने का आह्वान करती है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाती है, वैसे ही यह सुबह जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है। बीते वर्ष की थकान पीछे छोड़, यह क्षण हमें आत्मविश्वास और प्रेरणा से भर देता है। सचमुच, नववर्ष का प्रथम आलोक जीवन का उत्सव है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

VIKAS MATHUR

Jan 01, 2026

जोधपुर में पचेटिया पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग की अटल प्राचीरों के मध्य विराजमान मां चामुंडा के मंदिर पर उदित सूर्य की स्वर्णिम किरणें नववर्ष 2026 के मंगल संदेश का साक्षी बनती प्रतीत होती हैं। फोटो— शाकिर मुन्ना

नए वर्ष की नई सुबह नर्मदा तट ग्वारीघाट का सुबह का दृश्य। जबलपुर से फोटो अफरोज खान

भोपाल में नए साल 2026 का स्वागत योग के साथ किया गया।ड्रोन फोटो: रजत शर्मा

चेन्नई में नए वर्ष का स्वागत कुछ इस तरह किया गया

रायपुर में कालीमाता मंदिर के सामने भक्त हाथ जोडे हुए। त्रिलोचन मानिकपुरीTRILOCHAN_MANIKPURI

शहडोल उम्मीदों का सबेरा : हरी भरी वादियों व पक्षियों की चहचहाहट के बीच लालिमा बिखेरता सुबह का सूरज।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Jan 2026 01:19 pm

Hindi News / Special / Photos / नववर्ष का प्रथम आलोक…देखिए तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

नववर्ष पर मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, त्रिपोलिया मंदिर में भक्तों की भीड़ 

अलवर

राजस्थान में यहां तैयार हो रहा देश का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक, 230KM प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन

High-speed-trial-track
नागौर

पत्नी ने कहा मुझे सपना आ रहा है, वो खतरे में हैं, मुझे पुकार रहे हैं…. कुछ देर बाद मिली पति की लाश, पत्नी गायब…

धौलपुर

आमेर के मावठे में मगरमच्छ,पार्किंग माफिया करा रहा वाहनों की पार्किंग,पर्यटकों में भय का माहौल, पुरातत्व विभाग मौन

समाचार

Pariksha Pe Charcha 2026 : पीएम मोदी से मिल सकता है संवाद का​ मौका, आवेदन कीजिए, राजस्थान के सभी जिलों को निर्देश जारी

Pariksha Pe Charcha 2026 PM Modi may be an opportunity for dialogue Rajasthan all districts issued Instructions
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.