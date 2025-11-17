Patrika LogoSwitch to English

सर्द हवाओं संग गर्म कपड़ों का सहारा…देखिए तस्वीरें

सर्द हवाएं धीरे धीरे दस्तक दे रही हैं। लोगों ने अब गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बाज़ारों में ऊनी वस्त्रों की मांग बढ़ रही है। स्वेटर, जैकेट और शॉल की बिक्री तेज़ हो गई है। ठंडक से बचाव के लिए लोग अब पूरी तरह गर्माहट की तैयारी में जुटे हैं।

Google source verification

जयपुर

image

VIKAS MATHUR

Nov 17, 2025

जोधपुर में सुबह के समय राव जोधा मार्ग पर लिया गया दृश्य । सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनकर वॉक करती महिलाएं। फोटो एसके मुन्ना

उदयपुर में सर्दी से बढ़ने के साथ ही लोग सुबह शाम सर्दी से बचाव के लिए ऊनी वस्त्रों में लिपटे नजर आने लगे हैं। प्रमोद सोनी

सीकर में गर्म कपडे पहनकर सर्दी से अपना बचाव करते हुए

कोटा में सर्दी की रात में गर्म कपडे पहने हुए।

पाली में पिछले कुछ दिनों से सर्दी का असर बढ़ गया है। ठंड से बचाव के लिए लोग अब गर्म कपड़े और कंबल खरीदने में जुट गए हैं। शहर के विभिन्न मार्गों पर बाहर से आए व्यापारी सड़कों के किनारे कंबलों की दुकानें सजाए नजर आ रहे हैं। मिल चाली मार्ग पर लोग मनपसंद कंबल चुनते हुए दिखाई दिए। फोटो : सुरेश हेमनानी

भोपाल के न्यू मार्केट में गर्म कपड़ों की खरीदारी करने उमड़ी भीड़ । फोटो सुभाष ठाकुर

Published on:

17 Nov 2025 07:13 pm

Hindi News / Special / Photos / सर्द हवाओं संग गर्म कपड़ों का सहारा…देखिए तस्वीरें

