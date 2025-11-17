सर्द हवाओं संग गर्म कपड़ों का सहारा…देखिए तस्वीरें

जोधपुर में सुबह के समय राव जोधा मार्ग पर लिया गया दृश्य । सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनकर वॉक करती महिलाएं। फोटो एसके मुन्ना
उदयपुर में सर्दी से बढ़ने के साथ ही लोग सुबह शाम सर्दी से बचाव के लिए ऊनी वस्त्रों में लिपटे नजर आने लगे हैं। प्रमोद सोनी
सीकर में गर्म कपडे पहनकर सर्दी से अपना बचाव करते हुए
कोटा में सर्दी की रात में गर्म कपडे पहने हुए।
पाली में पिछले कुछ दिनों से सर्दी का असर बढ़ गया है। ठंड से बचाव के लिए लोग अब गर्म कपड़े और कंबल खरीदने में जुट गए हैं। शहर के विभिन्न मार्गों पर बाहर से आए व्यापारी सड़कों के किनारे कंबलों की दुकानें सजाए नजर आ रहे हैं। मिल चाली मार्ग पर लोग मनपसंद कंबल चुनते हुए दिखाई दिए। फोटो : सुरेश हेमनानी
भोपाल के न्यू मार्केट में गर्म कपड़ों की खरीदारी करने उमड़ी भीड़ । फोटो सुभाष ठाकुर
