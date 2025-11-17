सर्द हवाओं संग गर्म कपड़ों का सहारा…देखिए तस्वीरें

पाली में पिछले कुछ दिनों से सर्दी का असर बढ़ गया है। ठंड से बचाव के लिए लोग अब गर्म कपड़े और कंबल खरीदने में जुट गए हैं। शहर के विभिन्न मार्गों पर बाहर से आए व्यापारी सड़कों के किनारे कंबलों की दुकानें सजाए नजर आ रहे हैं। मिल चाली मार्ग पर लोग मनपसंद कंबल चुनते हुए दिखाई दिए। फोटो : सुरेश हेमनानी