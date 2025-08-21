Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

यूनिवर्सिटी में संविदाकर्मियों की हड़ताल, देखें तस्वीरें

जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी में कार्यरत संविदाकर्मी हड़ताल पर रहे। जिसके चलते ना तो फॉर्म जमा हों पाए ना ही हॉस्टलों में खाना बना। ऐसे में छात्र परेशान होते दिखे। कई छात्र बाहर से खाना लाने को मजबूर दिखे। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

Anugrah shree Soloman

Aug 21, 2025

Demo at Rajasthan University

राजस्थान यूनिवर्सिटी के वीसी चैंबर पर धरना देते संविदाकर्मी। फोटो अनुग्रह वो।

Demo at Rajasthan University

संविदाकर्मियों की हड़ताल के चलते यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों की मेस भी बंद रहे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Demo at Rajasthan University

मेस बन्द रहने के चलते छात्र बाहर से खाना पैक करवाकर लाते। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Demo at Rajasthan University

फॉर्म भी जमा नहीं हो पाए। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Published on:

21 Aug 2025 06:21 pm

यूनिवर्सिटी में संविदाकर्मियों की हड़ताल, देखें तस्वीरें

