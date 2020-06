विश्व प्रसिद्ध पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। कोरोना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ रथयात्रा की इजाजत दी। कोर्ट ने कहा कि इससे पहले कॉलरा और प्लेग के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों और श्रद्धालुओं के बीच हुई थी, चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट केवल पुरी में यात्रा के बारे में विचार कर रहा है और ओडिशा में कहीं अन्‍य जगह पर नहीं।

अब इस रथयात्रा का मंदिर प्रबंधन समिति, राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में तालमेल कर आयोजन करवाएंगे। कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन करते हुए ऐसा किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पुरी में कोरोना के केसों की संख्‍या में बढ़ोतरी हो तो राज्‍य सरकार के पास रथ यात्रा रोकने की आजादी होगी।

जगन्नाथ से जुड़ा है अंग्रेजी शब्द 'जगरनॉट'...

वहीं इससे पहले गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा था कि मुझे हाल ही में पता चला कि अंग्रेजी शब्द जगरनॉट (JUGGERNAUT) भगवान जगन्नाथ से संबंधित है और इसका अर्थ होता है नहीं रोकी जा सकने वाली शक्ति।'प्रधान न्यायाशीध बोबडे ने इसी माह ओडिशा के पुरी में 23 जून को होने वाली जगन्नाथ रथयात्रा को कोरोना महामारी के कारण स्थगित करने का फैसला सुनाते हुए यह बात कही।

दरअसल इससे पहले 18 जून को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा था, ''यदि हमने इस साल हमने रथ यात्रा की इजाजत दी तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे। महामारी के दौरान इतना बड़ा समागम नहीं हो सकता है।'' बेंच ने ओडिशा सरकार से यह भी कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य में कहीं भी यात्रा, तीर्थ या इससे जुड़े गतिविधियों की इजाजत ना दें।

