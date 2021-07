MP Varun Gandhi ने नहीं छूटने दी दो दर्जन बच्चों की पढ़ाई, आर्थिक तंगी के चलते फीस नहीं जमा कर पा रहे थे अभिभावक

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

पीलीभीत. कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के दौर में आर्थिक तंगी के चलते निजी स्कूलों में पढ़ रहे कई बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने सोमवार को ट्वीट करते लिखा कि फीस नहीं जमा कर पाने की स्थिति में मेरे संसदीय क्षेत्र के दो दर्जन बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी। प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों से बातचीत करने पर वह सभी बच्चों को 100 फीसदी स्कॉलरशिप (Scholarship) देने पर सहमत हो गये हैं। अब यह यह बच्चे उसी स्कूल में 12वीं तक निशुल्क पढ़ सकेंगे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा कि कोरोना संकट बच्चों की शिक्षा को बहुत प्रभावित कर रहा है। कहा कि दो सप्ताह पहले उनकी जानकारी में आया था कि संसदीय क्षेत्र के करीब दो दर्जन ऐसे बच्चे हैं, गरीबी के कारण जिनकी पढ़ाई छूट गई थी।

सोमवार को बीजेपी सासंद वरुण गांधी ने कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में निजी विद्यालयों के प्रबंधकों/प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। सांसद के कहने पर निजी स्कूल इन बच्चों को निशुल्क पढ़ाने पर राजी हो गये हैं। उन्होंने दो दर्जन बच्चों को पत्र देकर स्पष्ट किया कि अब उनकी शिक्षा नहीं रुकेगी और उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलेगी। वरुण गांधी ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि फीस के अलावा बच्चों के जो अन्य खर्चे आएंगे, उसे वह खुद वहन करेंगे। इस दौरान उन्होंने बच्चों को सम्मानित भी किया और उनको निशुल्क पढ़ाई के लिए स्कूलों की तरफ से दिए गए लिखित आश्वासन को सौंपा।



यह भी पढ़ें : भाजपा और बसपा में टिकट वितरण का फार्मूला तय





Due to the financial burden of school fees on parents during COVID, some students in my constituency had to drop out of school.



To ensure that they continue with their education, I reached out to owners of private schools. They agreed to give 100% scholarship to these children. pic.twitter.com/t9ENUeMrMs