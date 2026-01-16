एमपी की नई रेल लाइन का काम अंतिम चरण में, चार स्टेशन बनकर तैयार; जल्द शुरू होगा ट्रायल

मुख्य इंजीनियर धीरज कुमार ने जानकारी दी कि 2.9 किलोमीटर लंबी टीही टनल में लगभग 2 किलोमीटर तक ट्रैक बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष हिस्से में भी तेजी से काम जारी है। उन्होंने बताया कि ट्रैक बिछाने के साथ इलेक्ट्रिफ्क्रेिशन और सिग्नलिंग का कार्य भी समानांतर रूप से किया जा रहा है, जिससे समय की बचत हो सके।

इलेक्ट्रिफिकेशन के तहत टनल में हुक लगाए जा चुके हैं और केबल डालने का कार्य जारी है। इसके साथ ही सभी रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है।